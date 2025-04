Napoli, mostra Picasso: "Il linguaggio delle idee" Conferenza stampa alla Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta

Si svolgerà giovedì 8 maggio, alle ore 11.00 alla Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, Lapis Museum, la conferenza stampa di presentazione della mostra Picasso. Il linguaggio delle idee.

La rassegna, dedicata all’artista spagnolo, sotto il patrocinio consolato di Spagna a Napoli, Instituto Cervantes Napoli e Ciu Unionquadri, aprirà al pubblico sabato 10 maggio e resterà aperta sino a fine settembre.

L’esposizione, prodotta da Navigare srl in collaborazione con Lapis Museum, che gode del patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli, è curata da Joan Abelló e Stefano Oliviero. La mostra "Picasso. Il linguaggio delle idee" offre un'ampia panoramica dell'arte di Pablo Picasso, evidenziando i diversi linguaggi espressivi che ha sviluppato, dalle gouaches alle sculture, fino ai costumi teatrali e all'incisione.

Il percorso espositivo, suddiviso in 8 sezioni: Picasso, Arlecchino e i saltimbanchi; Le Tricorne; Le incisioni; Le ceramiche; Paloma; Manifesti; L’Amico vagabondo divertente; Le fotografie evidenzia la versatilità e la creatività dell'artista spagnolo attraverso manifesti, ceramiche e incisioni, con alcune opere originali uniche e delle riproduzioni realizzate in gran parte dopo le opere di Pablo Picasso ed Edition Madoura ceramiche, per un totale di 107 opere appartenenti a collezioni private.

Interverranno: Joan Abelló curatore della mostra, Stefano Oliviero co-curatore della mostra e Raffaele Iovine – presidente Associazione Pietrasanta Polo Culturale Ets.