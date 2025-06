Al mattino l'alba: Gerardo Casucci presenta il suo libro a Napoli Maurizio de Giovanni, dialoga con l'auore

Oggi alle 18 nel complesso monumentale Santa Maria La Nova a Napoli, le rassegne di Guida, a cura della fondazione guida la cultura. Gerardo Casucci presenta "Al mattino l'aba". Guida editori. Maurizio de Giovanni, dialoga con l'auore.

La descrizione

La poesia è per sua natura sinossi, breviario di una confabulazione o di un racconto. Riverbera mentre splende, affievolisce quando il sole nel cielo è ancora alto.

È lampo, scossa, naufragio. Si accende fulgida e immacolata come una preghiera e si spegne con la cenere del desiderio e della passione. Ma non subito. Non sempre. A volte muta, rimurgina, riflette. Per questo non equivale al successo. È individuale, non universale, anche quando fa innamorare di sé milioni di persone.

È questa massa di occhi e cuori separati gli uni dagli altri che la poesia non sempre sa unire. Perché la poesia è interruzione di un dialogo, balbuzie, silenzio, ma anche resurrezione. La poesia è credere.

Spero che chi leggerà queste righe troverà – in esse o tra esse – qualcosa che giustifichi quello che non riusciva a riconoscere o ad accettare.