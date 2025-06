L'arte di essere donna: una serata di emozioni, talento e solidarietà Celebrato l’universo femminile a Pompei

Nella suggestiva cornice del Resort “Bosco dei Medici” a Pompei, si è tenuta la quarta edizione de “L’arte di essere donna”, una manifestazione unica nel suo genere che ha saputo unire celebrazione, riflessione e solidarietà.

Organizzato dall’associazione “Le Muse, arte, musica, emozioni pompeiane Aps” e ideato da Pasquale Longobardi, l’evento ha offerto al pubblico un’esperienza profonda ed elegante, dedicata a onorare la forza, la bellezza e l’essenza del mondo femminile.

Un salotto di eccellenze femminili

Il cuore pulsante della serata è stato un salotto intimo e suggestivo, dove alcune protagoniste d’eccezione hanno dialogato e condiviso le proprie storie di impegno e successo. Tra loro:

Irma Conti, avvocato cassazionista, esperta in materia penale, cavaliere della Repubblica dal 2014, presidente nazionale dell’associazione donne giuriste Italia (Adgi) e componente del collegio di garanzia nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, nominata con decreto del presidente della repubblica il 21 dicembre 2023 (GU 25 gennaio 2024);

Manuela Spedaliere, direttore generale della fondazione teatro di San Carlo; Maria Rispoli, funzionario archeologo presso il ministero della cultura parco archeologico di Pompei;

Anbeta Toromani, ballerina, insegnante di danza e attrice, già prima ballerina in numerosi teatri italiani e internazionali.

A condurre con eleganza e sensibilità l’incontro è stata la giornalista Caterina Laita, che ha saputo valorizzare ogni contributo con empatia e professionalità.

Emozioni, arte e performance

Le protagoniste hanno incantato il pubblico con testimonianze autentiche, riflessioni intense e momenti di forte impatto emotivo. Ogni racconto è stato una finestra aperta sulla vita, sull’impegno professionale e personale delle ospiti, trasformando la serata in un’occasione di ispirazione condivisa.

Ma non solo parole: sul palco si sono alternati momenti di arte e spettacolo, capaci di coinvolgere e divertire. L’attrice Nunzia Schiano, il regista teatrale Nico Mucci e l’attrice Maria Bolignano hanno portato il sorriso con una brillante performance che ha fatto ridere e applaudire la platea. A seguire, i Soul Food Vocalist hanno emozionato con le loro voci e interpretazioni da brivido, regalando momenti di pura magia musicale.

Una serata per il cuore… e per la ricerca

Ad arricchire ulteriormente l’evento, la pittrice Marilena Palomba ha realizzato in tempo reale un quadro ispirato alla serata, invitando tutti gli ospiti a lasciare un segno sulla tela, trasformandolo in un’opera collettiva dal grande valore simbolico.

L’evento, a cui ha partecipato anche Giuseppe Longo, direttore generale del Policlinico di Napoli, ha avuto anche uno scopo nobile: il ricavato è stato destinato all’acquisto di caschi refrigeranti per le donne sottoposte a chemioterapia, utili a contrastare la caduta dei capelli, un gesto concreto per affermare ancora una volta la centralità della dignità femminile in ogni fase della vita.

Un’atmosfera indimenticabile

La serata si è conclusa con una cena di gala, pensata come momento di incontro e celebrazione, in un’atmosfera elegante e curata nei minimi dettagli, degna cornice di una manifestazione che ha saputo unire emozione, cultura e impegno sociale.

“L’arte di essere donna” si conferma, anche in questa quarta edizione, una kermesse di alto profilo che ha saputo dare voce, luce e valore alle donne che ogni giorno, nei diversi ambiti della società, fanno la differenza. Un evento che è già parte del cuore pulsante di Pompei.