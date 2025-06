Palazzo Reale conquista i visitatori tra grandi eventi e aperture serali Paola Ricciardi: realtà importante per turismo culturale, a giugno 35mila ingressi

Il forte caldo e le temperature sopra la media stagionale non fermano i turisti che hanno scelto Napoli per le vacanze. Dal centro storico al lungomare, i visitatori affollano le strade affascinati dalla bellezza dei luoghi. Storia e cultura partenopea sembrano conquistare tutti. Ancora una volta, anche quest'anno. A confermarlo i dati dei siti museali della città, come Palazzo Reale, in piazza Plebiscito, dove si continuano a registrare grandi numeri.

La direttrice Paola Ricciardi

“Una realtà importante per Napoli, per il turismo culturale”, ribadisce Paola Ricciardi, direttrice ad interim di Palazzo Reale: “Quest'anno abbiamo confermato a maggio i numeri dello scorso anno con circa 45mila ingressi, mentre a giugno siamo a 35mila visitatori a fronte dei 25mila dell'anno precedente”.

Campania Teatro Festival e Palazzo Reale

Tanti gli eventi e le mostre proposte a Palazzo Reale. E in questi giorni c'è anche il Campania Teatro Festival che propone diversi appuntamenti.

“Questo mese – ricorda Paola Ricciardi - abbiamo il Campania Teatro Festival che ha scelto Palazzo Reale come la sua casa, abbiamo tanti eventi serali e diurni: dal giardino romantico ai cortili del palazzo e il teatro di corte. Un'offerta culturale molto variegata che possiamo garantire al nostro pubblico tramite il Campania Teatro Festival”.

A luglio tornano le aperture serali

Ogni piano del palazzo, com'è noto, custodisce tesori d'arte e cultura, che non smettono mai di affascinare. E' possibile visitare più e più volte il sito storico di piazza Plebiscito e restarne ogni volta colpito: un dettaglio, una nuova mostra, un panorama che cambia con le stagioni offrendo suggestivi scorci di Napoli. E anche dal prossimo mese sarà possibile accedere alle aperture serali.

“Le aperture ci sono state già nella prima metà di giugno e proseguiranno da metà luglio fino a settembre. Tutti i sabato sera apriremo Palazzo Reale e Villa Pignatelli con un biglietto agevolato e anche integrato per chi vorrà visitare entrambe i siti. Credo – conclude Ricciardi - sia un'ottima occasione per trascorre un sabato sera diverso per chi resta in città”.