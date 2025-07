Città della Scienza ospite al Keqiao International Park al Forum Jar 2025 Obiettivo: promuovere l’internazionalizzazione dei sistemi innovativi di ricerca e impresa

Città della Scienza ha presentato le attività che svolge in relazione alla cooperazione internazionale, incluse quelle finalizzate a promuovere l’internazionalizzazione dei sistemi innovativi di ricerca e impresa

Mentre a Napoli proseguono i lavori per la XIV edizione della Settimana Cina-Italia della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione, Città della Scienza ha preso parte in Cina al 2025 JAR Innovation and Enterprise Cooperation Forum (Keqiao Series I). Città della Scienza è stata invitata al Forum in qualità di “international expert representative” per l'esperienza maturata nell'ambito della cooperazione internazionale della quale la Settimana Cina-Italia è una testimonianza concreta.

L’evento, organizzato da JAR Partner, si è svolto all’interno del Keqiao International Park (KIP), nella provincia dello Zhejiang. JAR Partner è un’organizzazione attiva dal 2018 nella promozione di progetti di open innovation e nell’offrire supporto a progetti scientifici internazionali nella regione cinese.

Il Forum rientra tra una serie di iniziative annuali del JAR Partner come attività significativa di cooperazione tra Italia e Cina. In questo scenario, la partecipazione di Città della Scienza ha rappresentato, in un quadro più ampio, il riconoscimento alla Settimana Cina-Italia quale strumento operativo e riferimento nella promozione del dialogo tra i due Paesi.

Il Forum si è svolto in un importante hub per l’innovazione scientifica e tecnologica situato nella città di Shaoxing (nota come China Textile City).

Dal 2019, il KIP offre un ecosistema di servizi integrati: dal supporto alla mobilità e alla permanenza, fino alla consulenza per progetti imprenditoriali e trasferimento tecnologico. Il centro è stato premiato dal CAST (China Association for Science and Technology) come pilot site di importanza nazionale.

La prima giornata del Forum è stata dedicata al 94° anniversario della fondazione dello Shaoxing People’s Hospital. Vi hanno preso parte autorevoli esperti italiani, i quali hanno aperto momenti di confronto con i dottori cinesi presenti in sala. L’evento ha evidenziato lo stretto legame tra i due paesi a testimonianza di quanto la ricerca nell'ambito della salute e delle scienze mediche sia un campo di cooperazione particolarmente importante.

Nella seconda giornata del Forum si sono succeduti ventisei interventi di rappresentanti italiani e di ricercatori del Keqiao International Park. Dopo i saluti istituzionali dei rappresentanti locali, ha aperto i lavori Città della Scienza. In un ambito che fa riferimento alla diffusione della conoscenza, Città della Scienza ha presentato le attività che svolge in relazione alla cooperazione internazionale, incluse quelle finalizzate a promuovere l’internazionalizzazione dei sistemi innovativi di ricerca e impresa.

Vivo interesse ha suscitato la presentazione del museo interattivo corporea, già oggetto di attenzione da parte di istituzioni cinesi in precedenti occasioni. Lo scorso 20 maggio – infatti - una delegazione ufficiale della Capital Medical University (CMU) di Pechino, una delle principali università mediche cinesi, ha visitato il grande museo interattivo di Napoli interamente dedicato al corpo umano, alla salute e alle scienze biomediche, identificato come un “modello di riferimento e best practice internazionale”, nell’intento di voler realizzare in Cina il “Museum of Life and Health”.