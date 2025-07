Sirano neo direttore del Mann, Schifone (Fdi): ottima scelta del Ministro Giuli "Premiata la sua esperienza e la sua capacità manageriale"

“La nomina di Francesco Sirano al Museo Archeologico di Napoli è una decisione del ministro Giuli assunta guardando all’alto profilo professionale ed è segno di attenzione alla territorialità. Sirano è, infatti, reduce da un prestigioso incarico al Parco di Ercolano dove ha conseguito risultati eccezionali". Così il deputato di Fratelli d’Italia Marta Schifone commenta la nomina del neo direttore Sirano alla guida del parco archeolgico nazionale di Napoli.

Mann, Schifone: presidio museale di livello internazionale

"Premiata la sua esperienza e la sua capacità manageriale. Esattamente quel che occorre per la Direzione di un Museo di prima fascia come il Mann - conclude l'esponente di Fratelli d'Italia - che è già oggi un presidio museale di livello internazionale e destinato a una prospettiva straordinaria in previsione della estensione nell’ambito del restauro dell’Albergo dei Poveri che il Ministero della Cultura sta realizzando a Napoli”.