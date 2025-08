Vedi Napoli d’Estate 2025: 34 itinerari tra mare, storia e concerti all’alba Percorsi tra misteri e leggende partenopee

Torna “Vedi Napoli d’Estate e poi Torni”, la rassegna estiva che dal 15 luglio al 5 ottobre 2025 invita turisti e napoletani a scoprire la città attraverso 34 itinerari gratuiti tra mare, misteri e cultura. Tra le novetà, un tour in galeone lungo la costa, passeggiate letterarie dedicate al giallo e il suggestivo concerto all’alba di Ferragosto a Posillipo. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli, punta a valorizzare il legame tra la città e il suo mare, con narrazioni d’autore guidate dall’artista Amedeo Colella.

La quarta edizione della rassegna si concentra sul mare, con 12 tour “Napoli tra le onde” in galeone, da Castel dell’Ovo alla Gaiola, arricchiti dai racconti di Colella su miti e storia locale. Non mancano i percorsi a piedi: 10 appuntamenti sul Lungomare e 2 passeggiate sul Molo San Vincenzo, con tappe tra fontane seicentesche e chiese monumentali.

Dal 6 settembre debutta il “Tour del Giallo Città di Napoli”, curato da Ciro Sabatino: 10 tappe tra Quartieri Spagnoli e Posillipo, alla scoperta dei luoghi che hanno ispirato autori come Di Giacomo e Dumas. «Il giallo napoletano nasce dal contrasto tra sole e noir», spiega Sabatino, citando l’inatteso racconto “tedesco” di Di Giacomo.

Il 15 agosto, appuntamento imperdibile con il concerto all’alba sulla terrazza di Sant’Antonio a Posillipo, raggiungibile con navette gratuite da Piazza Municipio e via Brin. «Un’esperienza che unisce musica e panorama», ricorda l’assessora Teresa Armato, sottolineando il successo dell’edizione 2024.

Con una programmazione che mescola tradizione e innovazione, “Vedi Napoli d’Estate” conferma la sua formula vincente: far vivere la città attraverso storie che il mare ha custodito per secoli, e che ora attendono solo di essere raccontate. Prenotazioni su EventBrite e via mail per i tour del giallo.