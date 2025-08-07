Leone Melillo incontrerà Javier Milei in Argentina

Il Professore Leone Melillo nei prossimi giorni sarà in Argentina, per lo svolgimento di attività di didattica e di ricerca. Secondo un comunicato stampa durante questa permanenza incontrerà il Prof. Javier Milei, presidente dell'Argentina.
Obiettivo: promuovere legami di cooperazione che contribuiscano al rafforzamento delle rispettive comunità accademiche e all’arricchimento dei loro percorsi istituzionali.
E' di pochi giorni fa la lettera d’intenti di cooperazione accademica tra la Universidad de San Isidro - Usi- (Argentina) e l’Università degli Studi di Napoli-Parthenope.
La collaborazione si fonda sulla convinzione condivisa che l’istruzione superiore svolga un ruolo essenziale nella costruzione di società più giuste, critiche e aperte, così come nella promozione del sapere come bene pubblico e come ponte tra le culture.
