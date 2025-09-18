Arriva Rose Villain in concerto: sul palco il 3 ottobre L'artista in Campania con il "Radio Trilogy Tour 2025"

Rose Villain il 3 ottobre salirà sul palco di Casa della Musica a Napoli per la tappa conclusiva del "Radio Trilogy Tour 2025". Con questo tour, l'artista è pronta a compiere un nuovo passo in avanti, approdando sui palchi più prestigiosi della musica live italiana. Il "Radio Trilogy Tour 2025" parte il 23 settembre dall'Unipol Forum di Milano e proseguirà poi con altri appuntamenti a Padova e Roma e Napoli con uno show rinnovato e pensato per un pubblico sempre più coinvolto. Il "Radio Trilogy Tour 2025" arriva dopo un anno straordinario per l'artista, che va dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con il brano "Fuorilegge", alla pubblicazione di "Radio Vega", l'album che ha completato la sua trilogia musicale e conquistato la certificazione oro. Rose Villain, cantante, autrice e imprenditrice, con all'attivo milioni di stream, ha raggiunto la consacrazione grazie ai suoi tre album di successo, "Radio Gotham" (disco di platino), "Radio Sakura" (doppio disco di platino) e Radio Vega (disco d'oro).