Bacoli candidata Capitale della Cultura per il 2028, domani grande festa Nel centro storico #anchesetremi: è l'evento di presentazione della candidatura

La città di Bacoli incassa anche il sostegno di Clementino per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura e si prepara ad una grande feste per domani, sabato 20 settembre.

In un video pubblicato sui social dal sindaco Josy Gerardo Della Ragione il famoso rapper rapper invita a sostenere la candidatura della città di Bacoli “unica candidata della provincia di Napoli”.

“Una sfida che l'amministrazione comunale intende affrontare non solo come comunità locale – spiegano dal Comune flegreo - ma come parte viva di una realtà più ampia, consapevole che il nostro patrimonio culturale, paesaggistico e archeologico appartenga a un tessuto condiviso che rappresenta un unicum al mondo”.

Bacoli: un popolo resiliente e creativo

Il concept della candidatura: “Un'esplosione di cultura che fa da contraltare rispetto al timore dell'esplosione della caldera vulcanica o delle scosse legate al fenomeno del bradisismo. Una terra che trema e arde, con un sottosuolo che racconta storie antiche e misteriose, contrapposto alla bellezza paradisiaca delle terre emerse e sommerse. Questa metafora diventa la cifra della nostra identità: un popolo resiliente, creativo, eccentrico, capace di trasformare la distruzione in costruzione, le sfide in opportunità, il passato in patrimonio vivo e condiviso. Il territorio flegreo, modellato dal bradisismo e da una natura imponente, ha generato paesaggi unici al mondo, testimoni di un dialogo secolare tra uomo e ambiente. È questa la forza che vogliamo raccontare: non solo come memoria, ma come energia viva e pulsante, pronta a costruire reti, rapporti e conoscenza. Bacoli e i Comuni limitrofi non vogliono essere semplicemente territori da visitare, ma laboratori culturali, luoghi in cui la creatività, la storia e la partecipazione collettiva diventano protagoniste”.

A Bacoli tra storia e cultura

“La cultura è la scintilla che può illuminare questo percorso: capace di unire tradizioni e innovazione, memoria e futuro, comunità e territori. Attraverso eventi, progetti, percorsi culturali e iniziative condivise, Bacoli vuole diventare il cuore di un sisma culturale, un’onda travolgente e inclusiva, che contamini positivamente l’intera area flegrea e oltre”.

Una grande festa nel centro storico per presentare la candidatura

Sabato 20 settembre 2025, la città si appresta a fare festa con un evento pubblico che coinvolge il centro storico (Via Gaetano De Rosa), a partire dalle ore 18.30, e che vivrà questo momento istituzionale alle ore 19:00 in Piazza Marconi con la presentazione della candidatura e lo svelamento del logo di Bacoli Capitale Italiana della Cultura per il 2028. A presentare il progetto ci sarà il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, è tutto il coordinamento comunale che ha lavorato alla stesura di dossier da inviare al Ministero della Cultura.



“Infatti - spiegano ancora dal Comune - parallelamente all'attività di preparazione del dossier di candidatura da parte di un team di esperti della pianificazione e progettazione culturale, affiancati da una cabina di regia interna all'apparato comunale, ci sono le ragazze dell'associazione "#CUOREDINAPOLI" che hanno inondato il centro storico di Bacoli con bandiere, bandierine e frasi che legano il tremore della terra con quello del corpo di ognuno di noi. Per questo "Anche se tremi" é il segno che hanno scelto per coinvolgere la comunità alla partecipazione di una festa autogenerativa il 20 settembre, che vedrà una lunga tavolata di più di 100 metri che attraverserà tutta via Gaetano De Rosa, dove ogni cittadino potrà essere parte di questa storia non solo con la propria presenza ma anche contribuendo alla tavolata stessa, portando cibo o un frammento di sé che diventi parte di un racconto collettivo. La tovaglia sarà percorsa dal cammino comune di circa un migliaio di persone ritratte nell'azione di compiere un passo, tutte verso la stessa direzione: la direzione di resistenza che ci porta ad amare, sognare, osare, resistere anche se tremi.

Condividere una cena, mangiare alla stessa tavola, attraverso un piccolo gesto, genera un'onda, oggi, che, domani, ci ricorderà che è meglio agire insieme. La tavolata così diviene un momento di condivisione in cui lo stare in relazione - la forma più alta di resistenza - vive quel sentimento di solidarietà che rafforza la comunità, costruendo una visione collettiva capace di trovare il proprio cammino. Ad accompagnare questo conviviale momento ci saranno installazioni diffuse lungo l'intero percorso”.



“Un momento di festa in cui tutti ameremo, sogneremo, cammineremo e agiremo, tremando, insieme al pensiero che Bacoli possa diventare Capitale Italiana della Cultura per il 2028”.

