Giornate Europee Patrimonio, a Vivara visite speciali a un euro L'iniziativa sabato 27 e domenica 28 settembre

La Riserva Naturale dello Stato si mostra ai visitatori con visite guidate speciali, al costo simbolico di un euro. Aderendo alle Giornate Europee del Patrimonio, il più partecipato degli eventi culturali in Europa, promosso dal 1991 dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea e nato, con il coordinamento del Ministero della cultura, per far apprezzare e conoscere a tutti i cittadini il patrimonio culturale condiviso e incoraggiare la partecipazione attiva per la sua salvaguardia e trasmissione alle nuove generazioni, l'isolotto propone - sabato 27 e domenica 28 settembre - due percorsi guidati ad hoc: sabato è previsto l'accompagnamento dell'archeologa, Federica Bertino, dottoranda dell'Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa" che racconterà l'avanzamento degli Scavi e si soffermerà sugli echi micenei dell'isolotto; domenica una visita naturalista e storica con Salvatore Di Liello, docente di Storia dell'Architettura all'Università di Napoli Federico II. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con il Rotary Club di Procida (info e prenotazioni www.vivararns.it).

La Riserva resta naturalmente aperta ai percorsi di visita ambientale organizzati (tutti i giorni, esclusi il lunedì, in due turni, alle 10 e alle 15), previa prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale. L'isola è stata crocevia strategico nei traffici marittimi dalla Grecia di età micenea all'Occidente ed è uno dei più straordinari hotspot di biodiversità per l'avifauna migratrice e per numerose specie botaniche. Dal 2002 è Riserva Naturale Statale ed è di proprietà privata, legata alla famiglia Diana, molto sensibile a una sua virtuosa valorizzazione: dal 2023 ha riaperto definitivamente al pubblico