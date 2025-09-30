"Napoli 1938-1943", nella chiesa di San Severo la mostra sulla Guerra L'iniziativa nell'ambito delle celebrazioni per le Quattro Giornate

È stata inaugurata ieri, presso la chiesa di San Severo al Pendino in via Duomo, la mostra multimediale “Napoli 1938-1943. L’alleanza nazi-fascista, la guerra, le quattro giornate”. Organizzata dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli studi di Napoli Federico II e dal Goethe Institut con il patrocinio del Comune di Napoli, la mostra si inserisce idealmente nel palinsesto delle celebrazioni per l’ottantaduesimo anniversario delle Quattro Giornate di Napoli coordinato dal Comune di Napoli e rappresenta un’importante e preziosa risorsa documentaria per comprendere le vicende che hanno portato Napoli alla liberazione dalla dominazione nazista ben prima dell’arrivo delle truppe alleate.

La mostra, aperta al pubblico, è ad ingresso gratuito. Per le scuole è stato organizzato un doppio turno di visite guidate, già tutto esaurito.

Le visite saranno guidate da una rappresentanza del Forum dei Giovani del Comune di Napoli e si avverranno del contributo di studiosi ed esperti - Andrea D'Onofrio, Guido D'Agostino, Gabriella Gribaudi, Vincenzo Delehaye, Francesco Soverina - che si confronteranno con le studentesse e gli studenti delle scuole in visita per esplorare insieme questo momento drammatico ed appassionante della storia della nostra città.

La mostra rimarrà aperta fino al 10 ottobre.

