Open House Napoli: Successo di pubblico per le visite al palazzo della Provincia Si replica domani 5 ottobre, dalle ore 9.30 alle 13.30

Un centinaio di visitatori questa mattina ha potuto conoscere e apprezzare l’architettura del Palazzo della Provincia di Napoli, in piazza Matteotti, sede istituzionale della Città Metropolitana di Napoli, in occasione di “Open House Napoli”, il festival diffuso di Architettura, giunto alla VII edizione, che questo ha fatto ‘aprire’ oltre 150 location: palazzi storici, spazi istituzionali, case private, cantieri in corso, grazie alla collaborazione di circa 400 volontari.

Un appuntamento ormai consolidato che nasce con l’obiettivo di far conoscere il grande patrimonio architettonico della città.

L’Ente di piazza Matteotti ha aderito all’iniziativa, per il secondo anno, aprendo le porte del palazzo istituzionale con quattro turni di visita, alle ore 9.30, 10.30, alle ore 11.30 e alle 12.30 (ingresso gratuito senza prenotazione con obbligo di lasciare un documento d’identità) per offrire una visita accompagnata alle sale di rappresentanza e alla collezione dei dipinti esposti al primo piano.

Il percorso di visita, ideato dal personale dell’Ente e condotto insieme ai volontari di Open House Napoli, ha previsto un’introduzione alla storia architettonica del palazzo, progettato dagli architetti Marcello Canino e Ferdinando Chiaromonte nel 1934 e inaugurato nell’ottobre del 1936, partendo dall’osservazione del portale istoriato in bronzo con bassorilievi realizzati dallo scultore Carlo De Veroli in collaborazione con la prestigiosa Fonderia/Marmeria Chiurazzi, ed è proseguito all’interno nelle sale di rappresentanza e nel corridoio dove sono esposte le foto storiche dell’Archivio Parisio che documentano la costruzione del palazzo e la trasformazione del quartiere durante il secolo scorso.

Inoltre ai visitatori è stato sottoposto un breve questionario on line per testare la loro conoscenza sulle funzioni dell’Ente. Le risposte dei cittadini-visitatori, rielaborate statisticamente, potranno essere un utile feedback per orientare le azioni dell’Ente nell’ottica di una produzione sempre maggiore di valore pubblico

Per chi volesse partecipare alla visita appuntamento domani, domenica 5 ottobre, alle ore 9.30, 10.30, alle ore 11.30 e alle 12.30 (ingresso gratuito senza obbligo di prenotazione).