L'Accademia di Belle Arti di Napoli all'Expo di Osaka 2025 Domani 5 ottobre inaugurazione del progetto WOW We one Wave e dell'Atlante della Creatività

A partire da domani 5 ottobre fino al 7 il Padiglione Italia dell’Expo di Osaka 2025, ospiterà il progetto multimediale collettivo WOW-“WE ONE WAVE” co-finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, che vede coinvolte 15 istituzioni AFAM, undici Accademie di Belle Arti, tra cui l’Accademia di Napoli e quattro ISIA, L'iniziativa, intitolata "Art and design for future lives," esplora la ricerca nell'arte e nel design come elementi per migliorare la vita futura, concentrandosi su temi quali la sostenibilità, il benessere e la coesione sociale.

Ad inaugurare la manifestazione domani 5 ottobre alle ore 10.00 nell’auditorium del Padiglione Italia l’ ambasciatore Mario Vattani, commissario per l’Italia a Expo 2025, la senatrice on. Maria Alessandra Gallone, consigliera per le politiche dell’innovazione e sostenibilità in ambito universitario, il dirigente con delega alla direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione dottor Gianluigi Consoli, la presidente del Cnam, professoressa Giovanna Cassese, la direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Roma, professoressa Cecilia Casorati, il presidente della conferenza dei direttori delle Accademia di Belle Arti italiane, il prof. Umberto De Paola, il responsabile all’organizzazione e direttore dell’Accademia Albertina di Torino, prof. Salvo Bitonti.

L'Atlante della creatività indica la cultura del progetto quale elemento fondamentale della ricerca artistica contemporanea e indaga sulla capacità propria dell’arte di immaginare – e costruire – ecosistemi accoglienti che valorizzano le differenze e promuovono la cooperazione tra culture diverse. L'Atlante è un racconto interattivo, una narrazione condivisa che raccoglie i progetti delle Accademie e degli ISIA in un unico catalogo digitale, offrendo l’opportunità di approfondire i contenuti, le riflessioni e le idee.

Nell’ambito del programma di attività previsto dal progetto WOW, l’Accademia di Belle Arti di Napoli, che ha contribuito alla realizzazione dell'Atlante attraverso i materiali e la documentazione realizzati dalle Scuole di Arti Visive, Arti applicate, Restauro e Didattica dell'Arte, presenta anche il talk dal titolo “Didattica innovativa nell'insegnamento delle Arti” durante il quale si svilupperà un confronto tra docenti dell’istituzione napoletana e delle università giapponesi. Parteciperanno all’incontro: Teruyuki Fujii, professional Institute of International Fashion Osaka, Takashi Hinoda, Kyoto Saga University of Arts, Toshimitsu Ito, Hiroshima City University, Emiko Kasahara, Tokyo Tama Art University, Etsuko Tashima, Osaka University of Arts con le professoresse Marianna Carbone, Adriana de Manes, Rosaria Iazzetta, Daniela Pergreffi, Olga Scotto di Vettimo.

Insieme all’Accademia di Belle Arti di Napoli partecipano l’ Accademia di Belle Arti di Roma (Capofila), Accademia di Belle Arti “Carrara” Politecnico di Bergamo- Accademia di Belle Arti di Bologna, Accademia di Belle Arti di Firenze, Accademia di Belle Arti di Frosinone, Accademia di Belle Arti “Ligustica” di Genova, Accademia di Belle Arti di Lecce -Accademia di Belle Arti di Napoli- Accademia di Belle Arti di Palermo, Accademia di Belle Arti di Ravenna Accademia “Albertina” di Belle Arti di Torino, ISIA Roma/ISIA Firenze/ISIA Faenza / ISIA Pescara.