Mav a Ercolano: presentazione delle attività didattiche 2025-26

Un appuntamento da non perdere dedicato alle scuole e al mondo della formazione. Martedì 14 Ottobre il Museo Archeologico Virtuale apre le sue porte per una presentazione delle attività didattiche per l’anno scolastico 2024/2025.

A pochi passi dagli scavi archeologici dell'antica Herculaneum sorge il MAV, un centro di cultura e di tecnologia applicata ai Beni Culturali e alla comunicazione, tra i più all'avanguardia in Italia. Al suo interno si trova uno spazio museale unico e straordinario: un percorso virtuale e interattivo dove vivere l'emozione di un sorprendente viaggio a ritroso nel tempo fino a un attimo prima che l'eruzione pliniana del 79 d.C. distruggesse le città romane di Pompei ed Ercolano. Attraverso ricostruzioni scenografiche, interfacce visuali e ologrammi, il visitatore è condotto in una dimensione virtuale, dove sperimentare in modo ludico ed interattivo le nuove opportunità che la tecnologia multimediale offre alla fruizione del patrimonio archeologico.

“Visitare il MAV - ha dichiarato il Direttore Generale Ciro Cacciola - è un’esperienza in tutti i sensi i cui i piccoli studenti saranno proiettati in un viaggio nel tempo, accompagnati da guide virtuali, alla scoperta di antiche città romane, ascoltando le voci degli abitanti di Herculaneum, toccando con mano i reperti virtuali”.

Nuovi contenuto e nuove ricostruzioni virtuali. La casa del rilievo di Telefo

Ricostruzione in computer grafica di una delle domus più belle e affascinanti di Ercolano. Il nome attribuito alla casa deriva dal ritrovamento di un altorilievo che raffigura Achille che cura la ferita di Telefo infertagli dallo stesso Achille.

La cucina romana

Una suggestiva e realistica ricostruzione in computer grafica di una tipica cucina di una domus romana. Da questi piccoli ambienti, di solito ubicati in aree laterali delle case e delle ville, attraverso l'utilizzo di focolai e di utensili e contenitori in bronzo, rame, ferro e terracotta si preparavano i proverbiali piatti Luculliani o gli strabordanti banchetti scritti da Trimalcione nel Satyricon.

Ercolano, l'ultima alba

Come scorreva la vita ad Ercolano prima del cataclisma? Immaginiamo una mattina come tante; i pescatori sono sulle barche, gli schiavi a lavoro cominciano ad animare la città, ma c'è ancora silenzio! Dal mare Ercolano è un incanto, poi il fragore, il rombo potente del Vesuvio, Questa è la fascinazione di quel giorno, ed è il momento che ilMAV, con questa ricostruzione in computer grafica, ha immaginato; Herculaneum vista dal mare in questa ultima alba prima che fumo e cenere coprissero cielo e nubi.

I nuovi affreschi raccontati

Si amplia la collezione degli affreschi virtuali del MAV. La ricostruzione di pezzi o pareti incompleti di queste meravigliose pitture ci danno la giusta dimensione della vita dei vari strati sociali dell'antica Roma. Il catalogo con le offerte dedicate alle scuole su https://www.museomav.it/mav-scuole/