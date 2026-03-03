Napoli saluta Vincenzo Canzanella: il costumista delle celebrità Il ricordo di Gennaro Savio

All’esterno della Chiesa degli Artisti di Napoli dove è stato celebrato il rito funebre, è stato salutato con un forte e commosso applauso Vincenzo Canzanella maestro artigiano e costumista che sulle scene ha vestito i più grandi attori del cinema e del teatro del calibro di Eduardo De Filippo, Vittorio De Sica e Nino Taranto e i suoi costumi sono stati indossati dalle più grandi dive del cinema e dello spettacolo di livello internazionale Claudia Cardinale e Maria Callas.

Gennaro Savio: "Canzanella, come ha sottolineato il figlio Luca, sarà ricordato innanzitutto per essere stato un grande uomo ancor prima del grande artista, mentre per la costumista Carla Colarusso, Vincenzo Canzanella è stato un mentore non solo a livello professionale ma anche nella vita.

Tra gli attori presenti al rito funebre c’erano Benedetto Casillo, Tommaso Bianco e Angelo Iannelli, il noto interprete della maschera di Pulcinella vestito proprio da Vincenzo Canzanella".