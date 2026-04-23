Città della Scienza protagonista della mostra "Messi a Fuoco" con altri musei "Messi a Fuoco" punta a valorizzare le connessioni tra musei non statali, territori e comunità

Città della Scienza ha partecipato attivamente alla giornata conclusiva di "Messi a fuoco. Musei, territori e relazioni nel sistema culturale della Campania", svoltasi il 17 aprile 2026 al Museo dell'Archivio Storico del Banco di Napoli (ilCartastorie).

Promossa dall'Osservatorio Museale Regionale dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" – coordinato dalla prof.ssa Nadia Barrella – con il sostegno della Regione Campania - l'iniziativa ha celebrato la rete dei 32 musei campani accreditati al Sistema Museale Nazionale, tra cui spicca anche il polo museale di Coroglio, dedicato alla divulgazione scientifica.

La mostra "Messi a fuoco" anche nel Science Centre

Città della Scienza, presente anche nel volume di ricerca "Musei da Svelare", è parte del percorso espositivo dal titolo "Messi a Fuoco", organizzato in cinque nuclei tematici (Origini, Saperi, Creazione, Memoria, Identità), un percorso che valorizza le connessioni tra musei non statali, territori e comunità. La mostra, accessibile tramite QR code per il catalogo online, sottolinea il ruolo dei musei come dispositivi di conoscenza e dialogo culturale, superando i grandi poli per esaltare la rete diffusa campana.

La mostra sarà ospitata - nei prossimi mesi - anche nel Science Centre di Città della Scienza.

Attraverso la presentazione dei musei e delle relazioni che li collegano, Messi a fuoco intende offrire una nuova prospettiva di lettura del patrimonio culturale campano, proponendo il museo come strumento di interpretazione del territorio e spazio di dialogo tra memoria, conoscenza e comunità.