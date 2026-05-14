"Colori contro la mafia": a Bacoli arriva la mostra antimafia del M° Porcasi Un percorso di arte civile dedicato alla memoria delle vittime innocenti di mafia

“Colori contro la mafia” è un percorso di arte civile dedicato alla memoria delle vittime innocenti di mafia attraverso le opere del Maestro Gaetano Porcasi. La mostra, promossa da Magazine Informare, con la collaborazione del Centro Ittico Campano e del Comune di Bacoli, si inaugurerà venerdì 22 maggio, alle ore 11:30, presso la Casina Vanvitelliana (Piazza Gioacchino Rossini 1, Lago Fusaro).

L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, della magistratura e del mondo dell’informazione. Saranno presenti anche le scuole del territorio.

"Colori contro la mafia" dal 22 maggio al 2 giugno

Dal 22 maggio al 2 giugno, le opere resteranno esposte alla Casina Vanvitelliana offrendo a cittadini, visitatori e in particolare alle scuole del territorio un’occasione di riflessione e partecipazione. La mostra propone un’esperienza interattiva e coinvolgente: accanto ai quadri sarà disponibile un QR code da scansionare per ascoltare le storie legate ai volti e ai fatti rappresentati, trasformando la visita in un percorso di consapevolezza, memoria e responsabilità.

“Colori contro la mafia” intende portare l’antimafia fuori dalle celebrazioni rituali e dentro i luoghi della comunità, attraverso un linguaggio immediato come la pittura, capace di parlare ai giovani e di rendere visibile ciò che spesso viene rimosso: le vite spezzate, i nomi, i volti, le scelte di coraggio civile.

Le istituzioni presenti all'inaugurazione del 22 maggio

A portare i saluti istituzionali e ad aprire i lavori sarà Josi Gerardo Della Ragione, Sindaco di Bacoli. Interverrà Angelo Morlando, fondatore dell’Associazione Officina Volturno. Previsti gli interventi del dott. Maurizio Giordano, Sostituto Procuratore presso la Procura di Napoli, della dott.ssa Federica Colucci, GIP presso il Tribunale di Napoli, e del dott. Cesare Sirignano, Sostituto Procuratore presso la Procura di Napoli Nord. Parteciperà inoltre il dott. Giuseppe Cimmarotta, Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Nola. Sono attesi anche i contributi di Sandro Ruotolo, europarlamentare, e del Maestro Gaetano Porcasi, artista di impegno civile e autore delle opere in mostra.

A moderare l’incontro sarà Antonio Casaccio, direttore responsabile di Magazine Informare.

Le conclusioni saranno affidate a Michele di Bari, Prefetto di Napoli.