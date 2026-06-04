Visite guidate gratuite a Napoli per i bambini: gli eventi di giugno e luglio Il programma integrale di Giro Giro Napoli – La città raccontata ai bambini

Entra nel vivo la terza edizione di Giro Giro Napoli – La città raccontata ai bambini, il progetto promosso e finanziato dal Comune di Napoli e curato da Le Nuvole Scpa. Ogni sabato, per tutto il mese di giugno e fino al 4 luglio, data che segnerà l’ultimo appuntamento prima della consueta pausa estiva, quattro siti d’arte e cultura accoglieranno i piccoli esploratori, di età compresa tra i 6 e i 10 anni, con un programma ricco di eventi gratuiti, tra percorsi guidati, laboratori, attività interattive e, novità di quest’anno, l’esperienza del teatro.

QUI TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA RASSEGNA PER I BAMBINI PROMOSSA DAL COMUNE DI NAPOLI

Giro Giro Napoli: il programma di giugno e luglio

Il programma 2026 di Giro Giro Napoli conferma i percorsi nei principali siti d’arte e cultura della città e le passeggiate tematiche urbane dedicate alla scoperta della storia di Napoli dall’età greco-romana al ’900, ampliando al contempo l’offerta con laboratori dedicati ad arte, architettura e design. Tra le novità più rilevanti, l’introduzione del teatro come strumento di narrazione e coinvolgimento, a integrazione dei percorsi guidati.

Di seguito il calendario dei prossimi appuntamenti, divisi in due turni (ore 10:30 e ore 12:00), salvo le eccezioni indicate:

Sabato 6 giugno:

Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche dell'Università Federico II – Real Museo Mineralogico (con laboratorio)

Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche dell'Università Federico II – Museo di Antropologia (con laboratorio)

Palazzo Reale di Napoli

Museo della Ceramica Duca di Martina – Villa Floridiana

Sabato 13 giugno

Museo dello Scudillo – Ore 10:30 (turno unico) per bambini dagli 8 anni in su

Jago Museum

Certosa e Museo di San Martino

Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento a Napoli

Sabato 20 giugno

Fondazione Morra Greco (con laboratorio)

La Santissima Community Hub (con laboratorio)

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

Parco delle Tombe di Virgilio e Leopardi

Sabato 27 giugno

Società dei Naturalisti in Napoli (con laboratorio Il Teatro della Natura)

MOArt – Museo Orafo e Artigianato

Museo e Real Bosco di Capodimonte

Napoli nel tempo: la Napoli Greco-Romana (percorso itinerante con partenza dal Belvedere del Monte Echia)

Sabato 4 luglio

Castel Nuovo

Palazzo Reale di Napoli

ilCartastorie – Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli

Pio Monte della Misericordia – Due turni speciali: ore 10:30 e ore 15:30

Come partecipare a Giro Giro Napoli?

Le attività di Giro Giro Napoli sono dedicate a bambini dai 6 anni in su, accompagnati da non più di un adulto per ogni bambino. La partecipazione e l’ingresso ai siti sono gratuiti fino a esaurimento dei posti disponibili. Per prenotare è possibile inviare un’email a girogironapoli@lenuvole.com indicando l’età dei partecipanti