Città della Scienza celebra il Solstizio d'Estate: un evento unico al Planetario Il 20 giugno Città della Scienza apre di sera le porte del Planetario

Sabato 20 giugno, il Planetario di Città della Scienza spalanca le sue porte per un'edizione speciale estiva di "Appuntamento in Via Lattea", un evento pensato per chi ha voglia di stupirsi, di passare una serata diversa e di lasciarsi trasportare in un viaggio dove la precisione della scienza incontra la pura emozione dell'arte.

Si tratta di una vera e propria esperienza multisensoriale nata per incuriosire e far battere il cuore a chiunque ami lo spazio, il cosmo e la bellezza dell’Universo.

Evento speciale al Planetario di Città della Scienza con musica dal vivo

Immaginate di accomodarvi sotto la grandiosa cupola del Planetario e di vedervi circondati da una proiezione totalmente immersiva della volta celeste. In quel preciso istante, il cielo stellato si trasformerà in un palcoscenico cosmico grazie alla musica dal vivo della Compagnia del Canto Libero.

Le note dialogheranno in tempo reale con le immagini astronomiche, traducendo l’energia del Sole e il movimento silenzioso dei pianeti in una melodia vibrante. Sarà un modo empatico e suggestivo per esplorare i misteri della luce infinita e la danza dell'asse terrestre, viaggiando con la mente, sospesi tra la scienza d’avanguardia e l'incanto del suono.

La serata continua all'aperto

La serata proseguirà all'aperto, sotto il cielo reale della notte napoletana. Gli ospiti potranno infatti avvicinarsi ai telescopi per osservare da vicino i segreti del cielo serale, guidati dall'esperienza e dalla passione dell'Unione Astrofili Napoletani (UAN). E per rendere l'atmosfera ancora più piacevole e rilassata, la Piazza della Musica ospiterà un aperitivo curato da Mosaiko, accompagnato da una selezione di lounge music ideale per chiacchierare, condividere le emozioni della serata e godersi l’inizio dell’estate sotto le stelle.

L'evento è suddiviso in due fasce orarie: si può scegliere di far parte del Gruppo Andromeda, (20:30-22:30) oppure del Gruppo Betelgeuse (22:00-24:00).

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