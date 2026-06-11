Vomero in lutto per la morte di Michele Di Iorio: l'amico di tutti Gennaro Capodanno: "Una istituzione regionale, sempre al fianco dei cittadini"

"Michele Di Iorio è scomparso oggi a Napoli. Un notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno che ha lasciato tutti attoniti, arrecandomi personalmente un grande dolore. Innanzitutto perché si tratta di un amico d'antica data, la cui conoscenza risale addirittura agli anni '50, quando frequentavamo la stessa classe nella scuola media statale di viale delle Acacie al Vomero".

Gennaro Capodanno, presidente del comitato Valori collinari, già presidente della circoscrizione Vomero, esprime il proprio dolore per la perdita del caro amico di un'intera vita.

"Senza perderci mai di vista ma incontrandoci di frequente anche per un caffè da sorbire insieme - ricorda Capodanno -, ci siamo ritrovati agli albori della nascita delle circoscrizioni elettive a Napoli, quando nel 1980 fummo entrambi eletti consiglieri della Circoscrizione Vomero, lui nella lista dell’MSI e io nella DC. Un cammino proseguito insieme nel Consiglio circoscrizionale del quartiere collinare, per quattro consiliature fino al 1993, nel corso del quale Michele di Iorio si distinse per l'impegno profuso per migliorare i servizi locali e la qualità della vita degli abitanti del quartiere. Poi, nel 1995 si candidò al consiglio regionale della Campania, risultando tra gli eletti, portando nell'istituzione regionale la conoscenza diretta dei bisogni dei cittadini campani.

Farmacista titolare dell’antica farmacia Elifani in via Belvedere - aggiunge Capodanno - ma anche personaggio importante di riferimento della comunità del Vomero, conosciuto da tutti. Michele Di Iorio ha dedicato la vita alla professione farmaceutica e alla vita civile della città.

È stato per 20 anni presidente dell'Ordine dei farmacisti della Campania e successivamente consigliere e presidente di Federfarma Napoli, guidando la categoria dei farmacisti napoletani con determinazione e competenza, al pari di quanto aveva sempre fatto nei ruoli elettivi amministrativi, lavorando costantemente per un dialogo costruttivo tra le associazioni territoriali e le istituzioni.

Michele Di Iorio - conclude Capodanno - lascia a noi tutti che abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo e di frequentarlo, oltre che il ricordo di un grande amico, la memoria di un professionista competente e di un amministratore concreto, che privilegiava il confronto e le soluzioni pratiche ai problemi della comunità".

Capodanno, con l'occasione, formula le più sentite condoglianze alla famiglia. I funerali si svolgeranno domani, venerdì 12 giugno, alle ore 13:00, nella parrocchia di San Gennaro al Vomero, in via Bernini.