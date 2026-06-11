Enzo Avitabile riunisce le voci del mondo: sarà una grande emozione Concerto gratuito il prossimo 21 giugno a Napoli

Un incontro straordinario tra culture, suoni e visioni artistiche nel segno di Napoli Città della Musica: nasce World Summit, il progetto musicale ideato e diretto da Enzo Avitabile, che porta sul palco un dialogo autentico tra le musiche del mondo e i mondi della musica.

Domenica 21 giugno 2026 dalle ore 21 va in scena a Napoli, in piazza Mercato, un concerto-evento, ad ingresso gratuito, in cui le identità culturali si incontrano, si trasformano e si raccontano attraverso il linguaggio universale della musica. Promosso e finanziato dal Comune di Napoli, il progetto è realizzato con il sostegno dell'Assessorato al Turismo e in sinergia con l'Area Cultura.

Un vero e proprio viaggio musicale, un progetto che si distingue per la sua forte vocazione interculturale. Africa, Mediterraneo ed Europa si intrecciano in un tessuto sonoro ricco e dinamico, dove ritmi ancestrali dialogano con il soul, la world music, il rap e la canzone d’autore. Non solo un concerto, ma un’esperienza artistica che mette al centro temi universali come l’identità, l’incontro tra popoli, la spiritualità e l’impegno sociale.



Artista da sempre impegnato nella ricerca e nella contaminazione sonora, Avitabile costruisce un’esperienza live intensa e coinvolgente, capace di unire tradizione e contemporaneità, radici popolari e linguaggi globali. Ad affiancarlo in questa grande festa dell’incontro, una line-up d’eccezione che attraversa continenti e generi: la cantante beninese Angélique Kidjo, icona internazionale della world music e vincitrice di 5 Grammy; il rapper Ntò, leader storico della scena urban napoletana; la cantante e polistrumentista maliana Rokia Traoré, nome di punta della nuova scena africana; il rapper italo-tunisino Sayf, nuova espressione della contemporaneità musicale del nostro paese e ’O Zulù, leader e voce dei 99 Posse. Con la partecipazione speciale dell’attore e regista partenopeo, Massimiliano Gallo.

"Napoli è città delle musiche e la grande festa del 21 giugno, con i palchi diffusi in più punti della città e un intreccio di linguaggi musicali, ne è la testimonianza. Il cuore della celebrazione è Piazza Mercato, a cui l’amministrazione Manfredi sta prestando particolare attenzione con progetti di riqualificazione e eventi, e in questa piazza il palco sarà del World Summit di Enzo Avitabile, artista che diffonde il dialogo di pace tra i popoli e di interculturalità e che l’Assessorato al Turismo sostiene sempre con entusiasmo e convinzione. Tra i punti della mappa musicale del 21 giugno, c’è anche Porta Capuana, altra zona della città che ha bisogno di particolare cura. Sarà una giornata meravigliosa per Napoli: dalla mattina fino alla sera, strade e piazze si riempiranno di musica e la musica ha un forte potere di aggregazione, benessere e gioia», dichiara l'Assessora al Turismo Teresa Armato.

WORLD SUMMIT si inserisce idealmente nella cornice della Festa della Musica 2026, tradizionale appuntamento della programmazione culturale cittadina che ogni anno celebra il solstizio d'estate trasformando strade, piazze e luoghi della cultura in palcoscenici aperti alla partecipazione di tutti. L'edizione di quest'anno si sviluppa attorno al tema nazionale “La voce dei luoghi”, per sottolineare la capacità della musica di contribuire alla valorizzazione del territorio.

"La Festa della Musica conferma una visione che il sindaco Manfredi porta avanti con convinzione: utilizzare la cultura come strumento di attivazione e valorizzazione dei territori», afferma Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli. «Le iniziative coinvolgono quartieri e piazze differenti della città, dalle aree centrali alle periferie, costruendo occasioni di partecipazione diffuse e accessibili. Piazza Mercato, con il grande concerto di Enzo Avitabile, prosegue nel suo percorso di rilancio e Porta Capuana ospita esperienze che intrecciano creatività, inclusione e sviluppo dal basso, in sinergia con le azioni di valorizzazione e rigenerazione che il Comune sta sviluppando in quell'area. La musica diventa così uno strumento concreto per rafforzare comunità, identità e senso di appartenenza".

La programmazione diffusa della Festa della Musica interessa quest'anno sei diverse municipalità cittadine.

Concerti, performance e showcase si alterneranno nel corso della giornata in alcuni dei luoghi più frequentati di Napoli: Piazza Dante, Piazza degli Artisti e Piazza San Pasquale ospiteranno appuntamenti dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 20; Piazza San Francesco di Paola a Porta Capuana sarà animata dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.30; Monte Echia e Piazza Giovanni Paolo II a Scampia accoglieranno invece le esibizioni serali dalle ore 18 alle 21. Musicisti, band, cori, scuole di musica, dj e artisti emergenti daranno vita a una grande festa partecipata che attraverserà quartieri, generazioni e linguaggi musicali diversi, portando la musica al centro della vita urbana.

"La Festa della Musica è uno degli appuntamenti più significativi dell'anno in una città che la musica, come ci dice proprio il Maestro Avitabile, la declina al plurale! Napoli, infatti, è città delle musiche, con tanti generi e tradizioni, tra spettacolo, formazione, partecipazione e sviluppo», conclude Ferdinando Tozzi, delegato del Sindaco per l'industria musicale e l'audiovisivo.

"Accanto ad un evento di caratura internazionale, Napoli apre le sue piazze a musicisti, giovani talenti, scuole, associazioni e artisti emergenti, offrendo occasioni concrete di espressione e visibilità. È una festa che attraversa generi, generazioni e quartieri diversi".