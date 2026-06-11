Corpo consolare di Napoli: Mariano Bruno confermato segretario generale Rieletto all’unanimità e confermato per il quadriennio 2026-2030

Mariano Bruno, console onorario del Principato di Monaco a Napoli, è stato rieletto all’unanimità e confermato per il quadriennio 2026-2030 nella carica di Segretario Generale del Corpo Consolare di Napoli, dopo gli eccellenti risultati raggiunti in questi anni e illustrati dal Decano Elio Pacifico nel corso dell’Assemblea dell’associazione e alla quale hanno partecipato oltre 30 consoli.

Il Consiglio di Decanato del Corpo consolare di Napoli è composto dal Decano Elio Pacifico, Console Generale Onorario di Sierra Leone e Repubblica Dominicana, dal Segretario Generale Mariano Bruno, Console Onorario del Principato di Monaco, e dai consiglieri consoli Fiorella Breglia (Bangladesh), Mario Mattioli (Thailandia), Francesca Giglio (Filippine), Valentina Mazza (Kazakhstan), Gianluca Eminente (Islanda), Anna Ceppaluni (Malaysia) e da due invitati permanenti Jacopo Fronzoni (Slovenia) e Raffaella d’Errico (Svizzera).

La rielezione avviene all’indomani del seminario “La funzione consolare nella diplomazia contemporanea” svoltosi al Teatro San Carlo e al quale hanno partecipato i vertici del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, gli Ambasciatori Bruno Antonio Pasquino e Inigo Lambertini e la Consigliera di legazione Alessandra Moschitta.