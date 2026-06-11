Napoli: il cuore batte a Villa Domi per il party del sorriso "Il festival delle eccellenze per il sociale". Edizione dedicata a Lorenza Licenziati

Domani 12 giugno la monumentale cornice settecentesca di Villa Domi si trasformerà nel cuore pulsante del riscatto culturale e sociale partenopeo. Torna la dodicesima edizione del Party del Sorriso, l’evento solidale ideato e curato dall’Ambasciatore del Sorriso Angelo Iannelli, organizzato dall’Associazione Vesuvius A.P.S. in collaborazione con Villa Domi del patron Domenico Contessa.

La manifestazione, divenuta negli anni uno degli appuntamenti più prestigiosi della Campania, conferma la sua missione: valorizzare i ragazzi speciali, offrendo loro un palcoscenico di gioia e rendendoli protagonisti assoluti della serata.

Un’esplosione di emozioni, arte e solidarietà

La storica dimora accoglierà attori, artisti, istituzioni e personalità del mondo della cultura e dello spettacolo. Il Party del Sorriso sarà anche un viaggio nei sapori della tradizione gastronomica campana, grazie alla presenza di maestri pasticcieri, chef stellati e pizzaioli storici.



Il cuore dell’evento resta il sociale: la serata sarà dedicata alle persone meno fortunate e renderà omaggio alla giornalista Lorenza Licenziati, recentemente scomparsa.

Moda, premi e grandi ospiti

La serata sarà presentata da Angelo Iannelli, Edda Cioffi, Erennio De Vita ed Emanuela Gambardella , si aprirà con la moda dell’Accademia Maria Mauro. Tra i momenti più attesi, la consegna del Premio Anima d’Oro un’opera realizzata dallo scultore Leonardo Moriello.

Ospiti che hanno confermato la loro presenza.



Marika Gambardella Luna di (Mare Fuori)



Cosimo Alberti Attore fiction



Franco Melidoni (“Peppiniello” in Miseria e Nobiltà)



Paulinio Ascanjo (Mediaset – Grande Fratello)



Francesca Silvestre, voce di Radio Rai



Sofia Viola, Miss Mondo Italia



Gianni Improta Ex Calciatore



Tanya La Gatta Show Girl e conduttrice Tv e presentatrice



Marco Zurzolo, sassofonista

I cantanti: Marco Sentieri, Francesca Maresca ,Fransi, Gianluca Zaffiro, Teresa Moccia, Consiglia Morone, Lucia Cassini, Gino Accardo, Genny Nugnes e Ciro Marra

Le attrici; Chiara Alberti, Elena Presti

Gli artisti: Angelo Di Gennaro, Massimiliano Cimmino, Enzo Guariglia , Enzo Nicolo’, Zaalima, Giampietro Ianneo, Rosario Scotti di Carlo, La Paranza di Musica popolare Vesuvius

Altri ospiti a sorpresa

Momento clou: l’esibizione delle Amiche di Pulcinella che sfideranno la fragilita’ con la bravura e la performance di Francesca Catalano, che con la sua voce offrirà un messaggio di forza e rappresentanza per tutte le persone cieche nel mondo.



Villa Domi illuminerà di bellezza con le più belle modelle eccellenze della Campania e non solo come nello stile iannelliano.

In programma anche la danza del ventre di Zaalima e l’esibizione del ballerino Andrea Scorpio, reduce da Domenica In e ancora Christian Luino. Le percussioni di Rosario Scotti di Carlo, che guiderà la tammurriata finale con la Paranza Vesuvius.

A impreziosire la serata, i Percorsi d’Arte Vesuvius in Tour con gli artisti: Marcello Eraldi, Zanca Catello, Claudio Torino, Nicola Zampella, Giovanni Cardiero e Felice Ciccone.

Una notte che Napoli non dimenticherà. Il Party del Sorriso si conferma un faro di bellezza, arte e solidarietà. Un evento che unisce, emoziona e restituisce dignità attraverso la cultura, la condivisione e l’amore per il prossimo.

Angelo Iannelli asserisce il mio obbiettivo e dare gioia e dignità a questi ragazzi meno fortunati e farli incontrare con le eccellenze per vivere inclusione, bellezza e condivisione. La manifestazione sarà ripresa e fotografata dalle eccellenze dei media in Campania e non solo. Invitate diverse personalità delle istituzioni.