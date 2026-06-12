Napoli capitale internazionale della moda con l’evento MED Italy 2026 MED Italy 2026 al via domenica: in mostra 100 collezioni alla Mostra d'Oltremare di Napoli

Al via domenica 14 giugno, sino al 16 giugno 2026, la quarta edizione di MED Italy, il salone internazionale dedicato alla moda, agli abiti da cerimonia, al prêt-à-porter, alle calzature e agli accessori. L’evento, organizzato da Confesercenti Campania e Fismo, si terrà presso la Mostra d’Oltremare di Napoli (padiglioni 5 e 6, viale Kennedy 54) e si propone come piattaforma di incontro tra creatività, artigianalità, innovazione e business, con l’obiettivo di valorizzare il Made in Italy e favorire l'internazionalizzazione delle imprese del settore fashion, offrendo una panoramica completa delle tendenze che caratterizzeranno la stagione 2027.

Dopo Palermo, sotto i riflettori per il matrimonio di Dua Lipa, Napoli è dunque capitale della moda per tre giorni e hub strategico del comparto cerimonia e fashion, con un ruolo centrale nel mercato del Sud Italia, dal momento che rappresenta il 70% delle vendite di abiti da cerimonia per il Meridione.

Non solo l'esposizione: al MED Italy incontri ed approfondimenti

Oltre all’esposizione, MED Italy 2026 proporrà un programma di incontri e approfondimenti dedicati a temi strategici per il settore, tra cui turismo, internazionalizzazione (con incontri dedicati alle opportunità offerte dai mercati esteri), innovazione, sostenibilità e competitività delle imprese.

Il taglio del nastro è in programma domenica alle ore 10, a seguire si terrà il convegno “Fashion Destination” (Moda, turismo e internazionalizzazione), con gli interventi del Presidente di Confesercenti Campania Vincenzo Schiavo, del Presidente della Camera di Commercio Ciro Fiola e degli Assessori al turismo (Regione Campania e Comune di Napoli) Vincenzo Maraio e Teresa Armato.

Lunedì invece alle ore 10.30 Workshop SSIP sulle “Frontiere del manifatturiero Made in Italy tra tradizione e innovazione” (con gli esperti Claudia Fiorio, Giovanni D’Onofrio e Filomena Sannino ) e alle 15.30 il convegno “Internazionalizzazione, Export e Competitività delle Imprese), con gli interventi di Vincenzo Schiavo, Marco Cantalamessa (Simest), Giovanni Colucci (Presidente Fismo Campania). Modererà l’incontro l’on.Gabriella Carlucci, imprenditrice nel settore Moda.

Tra i principali obiettivi di MED Italy 2026 figurano la promozione delle nuove collezioni, il lancio di marchi emergenti (con il progetto Med Talents, che mette in contatto scuole di moda, designer emergenti e aziende del settore) la creazione di opportunità commerciali internazionali e il rafforzamento delle relazioni tra aziende e buyer.