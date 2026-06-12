Il weekend di Città della Scienza propone un Science Show sulla nutrizione Gioco, divertimento e conoscenza per un weekend dedicato alla nutrizione il 13 e 14 giugno

Il confine sottile ma fondamentale che separa il semplice alimentarsi dal nutrirsi coscientemente rappresenta il tema centrale del prossimo fine settimana a Città della Scienza. Sabato 13 e domenica 14 giugno 2026 (ore 9-17), il polo scientifico di Napoli trasforma la divulgazione in un’esperienza sensoriale e interattiva, inaugurando una ricca stagione estiva che si protrarrà fino al 27 settembre.

L'obiettivo dell'iniziativa è far camminare insieme il gioco, il divertimento e la conoscenza, stimolando la curiosità di adulti, bambini e turisti attraverso un palinsesto che unisce la più avanzata tecnologia all'esplorazione dal vivo.

Un viaggio tra i meccanismi biologici a Città della Scienza

All'interno di Corporea, il primo museo interattivo d’Europa interamente dedicato al corpo umano, i visitatori saranno guidati in un viaggio affascinante alla scoperta dei meccanismi biologici. Ad arricchire l'esperienza ci sarà Aphel, un innovativo robot umanoide che accompagnerà gli ospiti nelle sale espositive, rendendo il percorso ancora più immersivo e traducendo la complessità della scienza in un linguaggio accessibile, tecnologico ma sempre molto comprensibile e divertente.

Il viaggio tra i segreti della percezione prosegue con la mostra "SensAzioni" (fino al 26 luglio), che offre ben trentaquattro exhibit interattivi dedicati ai cinque sensi, a cui si affiancano gli spettacolari e suggestivi show del Planetario e l'affascinante microcosmo di "Insetti & Co.".

"Alimenti o Nutrienti": il science show di Città della Scienza

Il momento clou delle due giornate si terrà in due fasce orarie (11:30 e 14:30) presso il Lab1, situato al piano terra di Corporea. Qui prenderà vita uno speciale science show intitolato “Alimenti o Nutrienti” focalizzato sui principi nutritivi degli alimenti, concepiti come vere e proprie matrici complesse formate da un insieme di elementi vitali.

Attraverso esperimenti dal vivo il pubblico potrà toccare con mano le proprietà nascoste dei cibi che consumiamo quotidianamente. Verranno svelati i segreti biologici di alimenti tradizionali così come i meccanismi con cui l’organismo assimila i nutrienti più semplici. Un'occasione imperdibile per promuovere uno stile di vita sano e consapevole proprio alle porte dell'estate.