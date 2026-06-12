Museo di Capodimonte, inaugurata Galleria delle Porcellane con oltre 1500 pezzi Inaugurata una ricchissima esposizione che celebra l'arte della porcellana a Napoli

Sedici sale che racchiudono bellezza, storia e tradizione. Il Museo e Real Bosco di Capodimonte apre al pubblico una nuova Galleria delle Porcellane per celebrare quest'arte di cui il sito stesso ha rappresentato per secoli un'eccellenza. Un percorso espositivo composto da oltre 1500 pezzi appartenenti al museo stesso e restituiti finalmente al pubblico.

«Il Museo e Real Bosco di Capodimonte non smette mai di stupire. La nuova Galleria delle Porcellane apre al pubblico con un allestimento che valorizza una delle collezioni più importanti d’Europa. Un percorso tra arte, storia e bellezza che restituisce al pubblico un patrimonio straordinario della nostra città», ha scritto sui social il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

Galleria delle Porcellane: 16 sale con una ricchissima collezione

Un viaggio attraverso l'esaltazione dell'arte della porcellana, che per la prima volta rende accessibile al pubblico una selezione dal valore inestimabile. «Per la prima volta nella storia di Napoli le straordinarie raccolte di porcellana del Museo e Real Bosco di Capodimonte, tra le maggiori al mondo, sono visibili al pubblico in una una grandiosa esposizione», ha dichiarato il direttore del Museo e Real Bosco Eike Schmidt.

«Le porcellane rappresentano un pezzo della nostra storia, ma anche presente e futuro: questa esposizione restituisce alla città di Napoli uno dei suoi grandi gioielli», queste le parole del Sindaco Manfredi, presente all'inaugurazione della nuova Galleria delle Porcellane.