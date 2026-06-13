Napoli, il grande soprano Maria Grazia Schiavo per la Festa della Musica 2026 Un concerto gratuito con la grande Maria Grazia Schiavo il 21 giugno a Napoli

In occasione della Giornata Internazionale della Festa della Musica, domenica 21 giugno 2026 alle ore 20:30, Napoli riconfermerà il suo ruolo di capitale della cultura e della musica con un appuntamento straordinario. La Chiesa SS. Rosario e Maria delle Grazie al Felaco (Via Provinciale delle Brecce, 73) farà da sfondo a un concerto gratuito che promette di emozionare il pubblico.

L'ingresso all'evento è completamente gratuito, ma per garantire la sicurezza e la gestione dei posti la prenotazione è obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite.

Festa della Musica 2026: i dettagli dell'evento

L’appuntamento sarà impreziosito dalla straordinaria presenza di Maria Grazia Schiavo, soprano di rilievo internazionale e autentica stella del canto che da anni calca i palcoscenici dei teatri più prestigiosi del mondo. Ad accompagnarla sarà l'Orchestra Giovanile Collegium Philarmonicum, una delle realtà più apprezzate dell’Italia Meridionale, guidata dal Maestro Gennaro Cappabianca.

L'evento, promosso dall'Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli e realizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura e la Regione Campania, vedrà sul palco un cast d'eccezione. I protagonisti guideranno gli spettatori in un vero e proprio viaggio sonoro che spazierà tra le più celebri canzoni classiche napoletane, intensi brani sacri e indimenticabili colonne sonore del grande cinema.

Maria Grazia Schiavo ospite di questa edizione

Le interpretazioni di Maria Grazia Schiavo la affermano oggi come uno dei più interessanti soprani della sua generazione.

Il suo legame con Napoli e con i più grandi direttori d'orchestra è indissolubile: ha partecipato al concerto inaugurale diretto da Riccardo Muti per la riapertura, dopo il restauro, del Teatro di San Carlo, ed è stata protagonista in tournée con il Demofoonte di Jommelli, sempre sotto la direzione di Muti, a Salisburgo, Parigi e Ravenna. Una performance che le è valsa il plauso del prestigioso Financial Times, che ne ha celebrato il canto lucente e accorato (“the luminous, heartfelt singing of Maria Grazia Schiavo stood out”). Al suo debutto all'Opera di Roma nel ruolo di Konstanze, la celebre trasmissione radiofonica La Barcaccia le ha dedicato un'intera puntata.

La sua carriera è costellata di ruoli-simbolo della lirica nei più grandi teatri del mondo: è stata applaudita come Violetta ne La Traviata (diretta da Nello Santi), nel ruolo titolo di Lucia di Lammermoor (diretta da Roberto Abbado), come Adina in Elisir d’amore (diretta da Bruno Campanella), Pamina ne Die Zauberflöte (diretta da Michele Mariotti), Donna Anna nel Don Giovanni (diretta da Christopher Hogwood), La Contessa di Folleville nel Viaggio a Reims, Konstanze nel Die Entführung aus dem Serail e Gilda nel Rigoletto (diretta da Stefano Ranzani).

Dalla Città del Vaticano – dove ha cantato nello Stabat Mater di Rossini alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e di Papa Benedetto XVI – fino al Teatro alla Scala, dove ha interpretato Asteria nel Tamerlano di Haendel al fianco di Placido Domingo (spettacolo vincitore del Premio Abbiati), Maria Grazia Schiavo ha calcato i palcoscenici dell'Opéra Royale de Liège, del Grand Théâtre de Genève, dell'Opera di Praga, del Palau de les Arts di Valencia e della Los Angeles Opera per un gala in onore di Domingo.

Tra i suoi impegni più recenti e futuri spiccano le esibizioni al Teatro Massimo di Palermo (diretta da Riccardo Muti), al Teatro Regio di Torino, al Teatro Bellini di Catania, fino ai prossimi attesissimi debutti come Liù per l'Opera di Roma alle Terme di Caracalla, Gilda al Teatro La Fenice di Venezia, Violetta al Teatro Verdi di Trieste e la tournée internazionale al Bunka Kaikan di Tokyo