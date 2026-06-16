Napoli e Argentina unite per la solidarietà: l'evento in Piazza del Plebiscito Da Zanetti a Lavezzi: un evento che unirà musica, sport e spettacolo all'insegna della solidarietà

Napoli si prepara ad accogliere “Una Serata di Stelle per PUPI”, il grande charity show promosso dalla Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore e dai suoi fondatori Javier Zanetti e Paula de la Fuente, in programma sabato 26 settembre in Piazza del Plebiscito.

Un evento unico che unirà musica, sport e spettacolo in una serata speciale dal forte valore sociale e simbolico, nato nell’ambito di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 e Città della Musica. Un progetto che vuole valorizzare il ruolo dello sport non soltanto come competizione, ma soprattutto come strumento di inclusione, crescita culturale e riscatto sociale per il territorio.

25 anni della Fondazione P.U.P.I. a Napoli: l'evento

Il Comune di Napoli parteciperà all’iniziativa in qualità di co-organizzatore, condividendone pienamente i valori e le finalità solidali. La serata, organizzata con il supporto di Oltre Consulting, rappresenterà infatti un’occasione speciale per celebrare i 25 anni della Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore, che supporterà, attraverso il ricavato dell’evento, i progetti in Argentina e le associazioni del territorio di Napoli.

Una Serata di Stelle per PUPI porterà a Napoli un autentico pezzo d’Argentina, celebrando la passione, il calore e il profondo legame che uniscono le due culture. Al centro dell’iniziativa, la visione condivisa dalla città di Napoli e dalla Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore. Un appuntamento che vuole rendere omaggio a una ricorrenza storica per il popolo argentino: i quarant’anni dal Mondiale vinto dall’Argentina nel 1986.

Una Serata di Stelle per PUPI: gli ospiti già confermati

Piazza del Plebiscito farà da cornice a un grande charity show che vedrà alternarsi sul palco ospiti internazionali e grandi nomi dello spettacolo, fra i quali già confermati LDA, Aka 7even, Max Pezzali, Elisa, Lola Ponce, Gli Autogol e Fabrizio Romano insieme a leggende del calcio con un forte legame con Napoli e l’Argentina, tra cui Ezequiel Lavezzi. Durante la serata sarà previsto un contributo inedito da parte di Max Pezzali ed Elisa.

La serata sarà impreziosita da un emozionante tributo a Diego Armando Maradona, raccontato dalla voce di Federico Buffa, in omaggio al legame eterno tra il campione argentino e la città di Napoli.

Spazio inoltre all’America’s Cup, la più antica competizione internazionale nella storia dello sport che vedrà Napoli protagonista nel 2027, a conferma del ruolo di primo piano della città sulla scena mondiale. A testimoniare questo legame d’eccellenza sarà Max Sirena, Team Director e Skipper di Luna Rossa, unica rappresentante del nostro Paese, che insieme agli altri team sarà a Napoli dal 24 al 27 settembre per la seconda tappa delle regate preliminari.

Evento a Piazza del Plebiscito: biglietti disponibili da domani

Per l’occasione, Piazza del Plebiscito diventerà uno straordinario teatro a cielo aperto, progettato per garantire la migliore visibilità da ogni settore e una piena accessibilità anche per persone con disabilità e utenti in carrozzina.

I biglietti saranno disponibili da mercoledì 17 giugno, sul circuito TicketOne (online e presso i punti vendita), con una politica di prezzi calmierati a partire da 29 euro, per favorire la massima partecipazione del pubblico e sostenere concretamente la raccolta fondi.

Il sostegno alle associazioni di Napoli

In segno di gratitudine e riconoscenza verso la città partenopea, il progetto solidale della Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore abbraccia anche il territorio di Napoli attraverso la collaborazione con la Fondazione Cannavaro Ferrara: parte del ricavato della biglietteria sarà infatti destinato a realtà locali attive nel sociale, con un’attenzione particolare a iniziative che promuovono lo sport come leva educativa e strumento di riscatto.

Cinque sono i progetti selezionati sul territorio, conformi ai requisiti previsti del Comune di Napoli, che saranno sostenuti nell’ambito dei propri programmi e iniziative:

I Fuoriclasse di Napoli – Edizione Sportiva — L’Agorà Partenopea APS

Calcio Donna a Scampia — A.S.D. Arci Uisp Scampia

Tutt’n’ata storia… per vincere domani — Parrocchia Sant’Anna di Palazzo, Parrocchia Santa Maria del Carmine della Concordia, Efraim o.d.v.

Programma Sport Senza Frontiere — Sport Senza Frontiere ETS

Via dalla Strada... Andiamo per Mare… — Scugnizzi a Vela O.d.V.

Il sostegno economico loro destinato sarà legato al successo della biglietteria: maggiore sarà l’adesione del pubblico, maggiore sarà il contributo concreto alle realtà coinvolte.

Oltre alle iniziative sul territorio, la Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore continuerà a sostenere anche il programma “Lo Sport ci Rende Uguali”, attivo dal 2002 in Argentina: un percorso educativo e ricreativo rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni. L’iniziativa utilizza l’attività sportiva come leva per promuovere integrazione sociale, scolarizzazione e salute dei “pibes” più vulnerabili e delle loro comunità di appartenenza, in coerenza e raccordo con le politiche pubbliche locali.

In aggiunta al numero solidale, attivo nelle settimane a ridosso della serata, la raccolta fondi verrà supportata, per tutta la durata della campagna, attraverso un portale dedicato raggiungibile tramite il QR Code presente su tutti i materiali di comunicazione dell’evento.