Napoli e Argentina unite per la solidarietà: l'evento in Piazza del Plebiscito

Da Zanetti a Lavezzi: un evento che unirà musica, sport e spettacolo all'insegna della solidarietà

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“Una Serata di Stelle per PUPI”, Napoli si prepara ad accogliere l'evento solidale promosso dalla Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore sabato 26 settembre in Piazza del Plebiscito

Napoli.  

Napoli si prepara ad accogliere “Una Serata di Stelle per PUPI”, il grande charity show promosso dalla Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore e dai suoi fondatori Javier Zanetti e Paula de la Fuente, in programma sabato 26 settembre in Piazza del Plebiscito.

Un evento unico che unirà musica, sport e spettacolo in una serata speciale dal forte valore sociale e simbolico, nato nell’ambito di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 e Città della Musica. Un progetto che vuole valorizzare il ruolo dello sport non soltanto come competizione, ma soprattutto come strumento di inclusione, crescita culturale e riscatto sociale per il territorio.

25 anni della Fondazione P.U.P.I. a Napoli: l'evento

Il Comune di Napoli parteciperà all’iniziativa in qualità di co-organizzatore, condividendone pienamente i valori e le finalità solidali. La serata, organizzata con il supporto di Oltre Consulting, rappresenterà infatti un’occasione speciale per celebrare i 25 anni della Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore, che supporterà, attraverso il ricavato dell’evento, i progetti in Argentina e le associazioni del territorio di Napoli.

Una Serata di Stelle per PUPI porterà a Napoli un autentico pezzo d’Argentina, celebrando la passione, il calore e il profondo legame che uniscono le due culture. Al centro dell’iniziativa, la visione condivisa dalla città di Napoli e dalla Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore. Un appuntamento che vuole rendere omaggio a una ricorrenza storica per il popolo argentino: i quarant’anni dal Mondiale vinto dall’Argentina nel 1986.

Una Serata di Stelle per PUPI: gli ospiti già confermati

Piazza del Plebiscito farà da cornice a un grande charity show che vedrà alternarsi sul palco ospiti internazionali e grandi nomi dello spettacolo, fra i quali già confermati LDA, Aka 7even, Max Pezzali, Elisa, Lola Ponce, Gli Autogol e Fabrizio Romano insieme a leggende del calcio con un forte legame con Napoli e l’Argentina, tra cui Ezequiel Lavezzi. Durante la serata sarà previsto un contributo inedito da parte di Max Pezzali ed Elisa. 

La serata sarà impreziosita da un emozionante tributo a Diego Armando Maradona, raccontato dalla voce di Federico Buffa, in omaggio al legame eterno tra il campione argentino e la città di Napoli.

Spazio inoltre all’America’s Cup, la più antica competizione internazionale nella storia dello sport che vedrà Napoli protagonista nel 2027, a conferma del ruolo di primo piano della città sulla scena mondiale. A testimoniare questo legame d’eccellenza sarà Max Sirena, Team Director e Skipper di Luna Rossa, unica rappresentante del nostro Paese, che insieme agli altri team sarà a Napoli dal 24 al 27 settembre per la seconda tappa delle regate preliminari.

Evento a Piazza del Plebiscito: biglietti disponibili da domani

Per l’occasione, Piazza del Plebiscito diventerà uno straordinario teatro a cielo aperto, progettato per garantire la migliore visibilità da ogni settore e una piena accessibilità anche per persone con disabilità e utenti in carrozzina.

I biglietti saranno disponibili da mercoledì 17 giugno, sul circuito TicketOne (online e presso i punti vendita), con una politica di prezzi calmierati a partire da 29 euro, per favorire la massima partecipazione del pubblico e sostenere concretamente la raccolta fondi.

Il sostegno alle associazioni di Napoli

In segno di gratitudine e riconoscenza verso la città partenopea, il progetto solidale della Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore abbraccia anche il territorio di Napoli attraverso la collaborazione con la Fondazione Cannavaro Ferrara: parte del ricavato della biglietteria sarà infatti destinato a realtà locali attive nel sociale, con un’attenzione particolare a iniziative che promuovono lo sport come leva educativa e strumento di riscatto.

Cinque sono i progetti selezionati sul territorio, conformi ai requisiti previsti del Comune di Napoli, che saranno sostenuti nell’ambito dei propri programmi e iniziative:

  • I Fuoriclasse di Napoli – Edizione Sportiva — L’Agorà Partenopea APS
  • Calcio Donna a Scampia — A.S.D. Arci Uisp Scampia
  • Tutt’n’ata storia… per vincere domani — Parrocchia Sant’Anna di Palazzo, Parrocchia Santa Maria del Carmine della Concordia, Efraim o.d.v.
  • Programma Sport Senza Frontiere — Sport Senza Frontiere ETS
  • Via dalla Strada... Andiamo per Mare… — Scugnizzi a Vela O.d.V.

Il sostegno economico loro destinato sarà legato al successo della biglietteria: maggiore sarà l’adesione del pubblico, maggiore sarà il contributo concreto alle realtà coinvolte.

Oltre alle iniziative sul territorio, la Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore continuerà a sostenere anche il programma “Lo Sport ci Rende Uguali”, attivo dal 2002 in Argentina: un percorso educativo e ricreativo rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni. L’iniziativa utilizza l’attività sportiva come leva per promuovere integrazione sociale, scolarizzazione e salute dei “pibes” più vulnerabili e delle loro comunità di appartenenza, in coerenza e raccordo con le politiche pubbliche locali.

In aggiunta al numero solidale, attivo nelle settimane a ridosso della serata, la raccolta fondi verrà supportata, per tutta la durata della campagna, attraverso un portale dedicato raggiungibile tramite il QR Code presente su tutti i materiali di comunicazione dell’evento.

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