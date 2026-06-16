Party del sorriso: sold out e premio anima d'oro a Gianni Improta L’evento dell’anno, giunto alla dodicesima edizione e dedicato al ricordo di Lorenza Licenziati

Anche negli eventi mondani Napoli si conferma capitale dell’inclusione e della solidarietà. A dimostrarlo, lo strepitoso successo a Villa Domi per la dodicesima edizione del Party del Sorriso ideato, fondato e presentato da Angelo Iannelli, l’attore ed artista poliedrico conosciuto come l’Ambasciatore del Sorriso e per essere apprezzato e straordinario interprete della maschera di Pulcinella.

Organizzata dall’Associazione Vesuvius Aps, l’evento sociale dell’anno che ha visto la presenza presso la famosa roccaforte settecentesca napoletana di circa un migliaio di persone, ancora una volta è stato dedicato ai ragazzi speciali che si sono esibiti e sono stati premiati

Bellissima e al tempo stesso commovente è stata l’esibizione di Francesca Catalano, ragazza cieca neolaureata che ha cantato un brano di Pino Daniele.

La serata, presentata in maniera impeccabile e coinvolgente da Angelo Iannelli, Edda Cioffi, Erennio De Vita ed Emanuela Gambardella in collaborazione le miss Lucia Schiettino, Francesca Nastro e Ludovica Cerracchio, è stata caratterizzata da importanti momenti dedicati alla moda e nel corso dei quali decine di modelle hanno sfilato sul tappeto rosso tra due ali di folla composte da centinaia di persone sedute ai lati della passerella.

A sfilare tra gli applausi scroscianti dei presenti sono state le ragazze dell’Accademia di moda Maria Mauro, di ‘Mirre Macrame di Giovanna Castiglia, della stilista Lorenza Pizza, di Anna Paola Couture e di Olimpia Iodice. Un successo incredibile per tutte loro.

Uno dei momenti più attesi ed emozionanti dell’evento è stato sicuramente quello della consegna del Premio Anima D’oro all'ex calciatore e capitano del Napoli Gianni Improta, per tutti il baronetto di Posillipo, una persona dalla straordinaria umanità e signorilità dentro e fuori il rettangolo di gioco.

Per l’occasione, Improta ha sorpreso tutti dispensando emozioni anche dal palco. Infatti ha cantato “M'arricord”, la canzone scritta esclusivamente per lui dal Maestro Enzo Di Domenico e dedicata con parole d’amore alla mamma, alla città di Napoli e a Maradona.

Come al solito tantissimi sono stati gli ospiti presenti tra cui Marika Gambardella, Cosimo Alberti, Paolo Volpe, Enzo Acri, Franco Melidoni, Giampietro Ianneo, Massimiliano Cimmino, Enzo Nicolò Rosario Scotti di Carlo, Monica Pignataro, Lucia Cassini, Fransi, Gianluca Zeffiro e Ciro Marra.

Sensuale e travolgente, poi, è stato il momento in cui “Zaalima” si è esibita nella danza del ventre.

Attorniati da un vero e proprio festival delle eccellenze culinarie per cui si è mangiato praticamente di tutto e di più e alla presenza di circa quaranta tra fotografi e giornalisti e percorsi d’arte degli artisti Catello Zanca, Ciro Ciccone, Nicola Zampella, Claudio Torino lo show delle esibizioni è stato chiuso dall’applauditissima e coinvolgente paranza di musica popolare “Vesuvius”.

Angelo Iannelli, re indiscusso degli eventi solidali e mondani napoletani, si è detto felice per la riuscita della manifestazione. “E’ stata una serata stupenda - ha affermato un emozionato Angelo Iannelli – che pone Napoli come capitale degli eventi nel mondo. Qui a Villa Domi abbiamo valorizzato il sociale in un contesto da sold out tra arte, moda e cultura. Un vero e proprio festival delle eccellenze caratterizzato dal sorriso dei ragazzi speciali a cui è dedicata questa manifestazione.”

La dodicesima edizione del Party del Sorriso si è conclusa con la tradizionale apertura della torta, il brindisi e gli spettacolari fuochi pirotecnici che hanno illuminato di speranza e solidarietà il Golfo di Napoli.