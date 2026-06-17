Città della Scienza propone un weekend alla scoperta dell'aria Appuntamento per la conoscenza dell'aria sabato e domenica 20 e 21 giugno

Sabato 20 e domenica 21 giugno 2026, il polo scientifico di Napoli trasforma ancora una volta la divulgazione in un’esperienza sensoriale e interattiva: una tappa di scienza all’interno della ricca programmazione estiva che si protrarrà fino al 27 settembre.

All'interno di Corporea, il primo museo interattivo d’Europa interamente dedicato al corpo umano, i visitatori saranno guidati in un viaggio alla scoperta della conoscenza dell’aria. Ad arricchire l'esperienza ci sarà Aphel, un innovativo robot umanoide che accompagnerà gli ospiti nelle sale espositive, rendendo il percorso ancora più immersivo e traducendo la complessità della scienza in un linguaggio accessibile, tecnologico ma sempre molto comprensibile e divertente.

Il science show "Tira Aria di Scienza!"

Nel fine settimana del 20 e 21 giugno, il lab1 di Corporea proporrà il science show "Tira Aria di Scienza!", un laboratorio scientifico che guiderà bambini e ragazzi alla scoperta delle proprietà dell'aria, attraverso una serie di esperimenti pratici e spettacolari pillole di scienza. Partendo da semplici osservazioni, i partecipanti comprenderanno come l'aria, pur essendo invisibile e intoccabile, sia una presenza fondamentale nella vita di tutti i giorni. Il percorso si aprirà con attività che dimostrano come l'aria occupi uno spazio.

Ogni attività a Città della Scienza è accompagnata da spiegazioni analitiche che conducono i visitatori verso l'osservazione diretta dei fenomeni fisici coinvolti, stimolando l’interesse verso il metodo scientifico. Il viaggio tra i segreti della percezione prosegue con la mostra "SensAzioni" (fino al 26 luglio), che offre ben trentaquattro exhibit interattivi dedicati ai cinque sensi, a cui si affiancano gli spettacolari e suggestivi show del Planetario e l'affascinante microcosmo di "Insetti & Co.".