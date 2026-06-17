Maurizio De Giovanni ospite speciale alla 50&Più di Napoli: l'evento Un ospite d'eccezione per chiudere la rassegna “Il Valore dell’Esperienza” alla 50&Più di Napoli

Si chiude con un ospite d'eccezione la fortunata stagione 2025/2026 della rassegna culturale “Il Valore dell’Esperienza”, promossa dal sistema associativo e di servizi 50&Più.

Lunedì 22 giugno, alle ore 17.00, la sede partenopea di Via Cervantes ospiterà l’ultimo e attesissimo appuntamento del ciclo, che vedrà come protagonista assoluto lo scrittore Maurizio de Giovanni.

Premio alla Carriera per Maurizio de Giovanni

Nel corso dell'evento, a de Giovanni verrà conferito un prestigioso Premio alla Carriera, quale riconoscimento della sua straordinaria produzione letteraria e del profondo legame con la narrazione della città e della cultura partenopea. Il momento celebrativo farà da preludio alla presentazione ufficiale del suo ultimo romanzo, “Il tempo dell’orologiaio” (Feltrinelli > collana Narratori Noir).

L’incontro sarà introdotto dall’avv. Flavia Chiarolanza, a cui farà seguito il saluto istituzionale del Presidente della 50&Più Campania Maurizio Merolla. Ad approfondire i temi del romanzo e a guidare il pubblico tra le pagine dell'opera sarà il giornalista e scrittore Michelangelo Iossa. L’evento vedrà, inoltre, l’intervento di Nicola Sticchi in rappresentanza della Fondazione Premio Napoli, a conferma dello spessore istituzionale e culturale dell’iniziativa.

Un omaggio speciale per lo scrittore

A suggellare la serata e a celebrare la carriera dello scrittore, verrà presentata e consegnata a Maurizio de Giovanni una scultura speciale realizzata dall’artista Maria Rosaria Petrungaro.

Con questo ultimo capitolo dedicato al grande romanziere napoletano, la rassegna “Il Valore dell’Esperienza” suggella un'annata di grandissimo successo, confermandosi come uno dei principali spazi di confronto, memoria storica e valorizzazione delle eccellenze e dei talenti del territorio campano e nazionale.