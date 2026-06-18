Campania, misteri e leggende: Napoli protagonista nel libro di Mario Contino Fantasmi, castelli, antiche streghe, spiriti, leggende popolari e racconti tramandati da generazioni

Fantasmi, castelli, antiche streghe, spiriti, leggende popolari e racconti tramandati da generazioni. È anche attraverso Napoli e il suo straordinario patrimonio folkloristico che prende vita "Campania. Misteri e Leggende", il nuovo libro dello scrittore e ricercatore Mario Contino, pubblicato da Artebaria Edizioni.

Originario della Campania, nato ad Agropoli nel 1986, Contino torna alle proprie radici con un'opera che rappresenta un vero e proprio viaggio nell'anima più misteriosa della regione. Un percorso che attraversa tutte le province campane, ma che dedica particolare attenzione a Napoli, città da sempre sospesa tra storia, superstizione, sacro e profano.

Nelle pagine del volume emergono racconti legati alle antiche credenze popolari, alle presenze che secondo la tradizione abiterebbero palazzi e castelli, ai personaggi folkloristici che hanno contribuito a costruire l'identità culturale napoletana. Napoli diventa così uno dei principali scenari di una ricerca che intreccia documentazione storica, testimonianze, tradizione orale e studio antropologico.

"Campania. Misteri e Leggende" non è soltanto una raccolta di racconti curiosi, ma un lavoro di valorizzazione del patrimonio immateriale della regione. Attraverso il folklore, il libro offre infatti una chiave di lettura originale per comprendere meglio la storia e la cultura del territorio.

L'autore, già noto a livello nazionale per numerose pubblicazioni dedicate al folklore e alle tradizioni popolari italiane, conferma ancora una volta il proprio interesse per la salvaguardia della memoria collettiva e delle antiche narrazioni che rischiano di scomparire con il passare delle generazioni.

Pubblicato nel 2026 da Artebaria Edizioni, il volume conta 216 pagine e propone un itinerario tra misteri, folklore e leggende che accompagnano la Campania da secoli. Con uno stile narrativo coinvolgente e documentato, Contino conduce il lettore alla scoperta di una regione dove il confine tra realtà e leggenda continua ancora oggi ad affascinare e far discutere.

Per gli appassionati di storia locale, tradizioni popolari e mistero, Napoli emerge dalle pagine del libro non solo come una delle città più affascinanti d'Italia, ma anche come uno dei luoghi simbolo dell'immaginario folkloristico campano, custode di racconti che continuano a vivere nella memoria collettiva e nelle strade della città.