"Il filo del nostro viaggio alla scoperta dell’Italia": Campania protagonista Il progetto ha coinvolto 1000 classi e circa 25.000 studenti delle scuole primarie italiane

Si è conclusa all’insegna della creatività la seconda edizione di “Tutti a Bordo!”, il progetto educativo promosso da Volotea, la compagnia aerea che collega le piccole e medie città europee, pensato per accompagnare gli studenti delle scuole primarie alla scoperta del mondo del viaggio e delle bellezze del territorio italiano.

Nel corso dell'anno scolastico appena concluso, l'iniziativa ha coinvolto 1.000 classi, per un totale di circa 25.000 alunni e oltre 1.000 tra insegnanti e dirigenti scolastici di Veneto, Toscana, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Attraverso materiali didattici, attività ludiche, schede interattive e contenuti CLIL - Content and Language Integrated Learning, i bambini hanno potuto approfondire i cinque temi centrali del progetto: il viaggio come esperienza di crescita, il galateo del piccolo viaggiatore, il mondo dell'aereo, l'aeroporto e la scoperta delle curiosità che rendono unico il patrimonio italiano.

Il percorso educativo si è concluso con un contest finale che ha trasformato le conoscenze acquisite durante l'anno in un progetto capace di raccontare il viaggio come esperienza di scoperta, crescita e incontro.

Un invito raccolto con entusiasmo dalle classi che hanno deciso di aderire, dando vita a elaborati creativi ispirati ai territori italiani e alle connessioni che uniscono luoghi, persone e culture.

Tra tutti i progetti presentati, la giuria di Volotea ha premiato "Il filo del nostro viaggio alla scoperta dell'Italia", realizzato dalla classe 4^C della Scuola Primaria D'Assisi – N. Amore di Sant'Anastasia.

Partendo da una grande mappa dell'Italia, gli alunni hanno costruito un originale percorso visivo in cui fili colorati collegano regioni, città e luoghi simbolo del Paese, dando vita a una rete di connessioni che attraversa l'intera penisola.

Un lavoro che racconta il viaggio non solo come spostamento geografico, ma come strumento capace di creare legami, avvicinare territori diversi e mettere in relazione storie, tradizioni e culture. Per la classe vincitrice sono previsti voucher Volotea per tutti gli alunni e per l'insegnante, oltre a un kit di cancelleria dedicato.

“Con Tutti a Bordo! abbiamo voluto offrire agli insegnanti uno strumento educativo innovativo per parlare di geografia, cittadinanza e scoperta del territorio attraverso il linguaggio del viaggio – ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea –. Siamo rimasti colpiti dalla qualità e dalla fantasia degli elaborati ricevuti e desideriamo congratularci con la classe vincitrice. Iniziative come questa confermano quanto il viaggio possa essere un potente strumento di apprendimento, capace di stimolare curiosità, creatività e apertura verso il mondo che ci circonda".

Volotea e Napoli: un legame che cresce dentro e fuori l’aeroporto

La Campania rappresenta un territorio importante per Volotea, che ha inaugurato la propria base operativa presso l’aeroporto di Napoli nel 2020 e che continua a investire nella connettività della regione.

Tra le mete più apprezzate per la stagione estiva spicca la Grecia, da sempre una delle destinazioni preferite dai passeggeri in partenza da Napoli. Per l’estate 2026, Volotea collegherà infatti Capodichino con 9 destinazioni elleniche, confermando il proprio ruolo di vettore di riferimento per chi desidera raggiungere alcune delle isole e delle località più iconiche del Mediterraneo.

In totale, per il 2026 Volotea opererà da Napoli 21 destinazioni verso 6 Paesi: 6 in Italia (Genova, Lampedusa, Olbia, Palermo, Torino e Venezia); 1 in Croazia (Spalato); 1 in Danimarca (Aalborg); 3 in Francia (Bordeaux, Lourdes e Nantes); 9 in Grecia (Atene, Cefalonia, Heraklion, Karpathos, Mykonos, Preveza, Santorini, Skiathos e Zante); 1 in Spagna (Bilbao). Accanto all’offerta da Napoli, Volotea rafforza la propria presenza sull’intero territorio regionale anche attraverso lo scalo di Salerno, dove opererà durante la stagione estiva voli per Nantes e Lione, due mercati strategici per il turismo incoming.