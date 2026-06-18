Napoli: cuore pulsante della grande musica Il 20 giugno il Trio Virgilio Mago in concerto tra spettri e slanci dumky

Un appuntamento che non è soltanto un concerto, ma un vero e proprio atto di culto per la musica colta. Sabato 20 giugno 2026, alle ore 19:30, la Stagione Concertistica dell’Associazione Domenico Scarlatti torna a battere il polso della cultura napoletana, e lo fa nel scrigno più affascinante del centro storico, dove ogni nota si sposa con la pietra antica e l’eco di secoli di genio artistico.

Il sesto capitolo di questa straordinaria rassegna vede protagonista il Trio Virgilio Mago (nella foto) - formazione di rara sensibilità composta da Emiliana Cannavale al violino, Alfonso D’Aniello al violoncello e Domenico Spampanato al pianoforte - con un programma dal titolo evocativo e potente: “Fra Spettri e Dumky”.

Un nome che è già un programma, capace di racchiudere l’abisso beethoveniano e l’anima danzante e malinconica di Dvorák, in un dialogo serrato tra tenebra e luce, tra il fantasma del romanticismo più cupo e il respiro popolare delle terre slave.

Questo concerto rappresenta una tappa fondamentale del percorso dal vivo che anima la 43ª stagione concertistica della prestigiosa Associazione Domenico Scarlatti, un cartellone che da oltre quarant’anni - da maggio a ottobre 2026 - si conferma faro insostituibile per la vita musicale napoletana e non solo.

Una rassegna che non è mai mera ripetizione, ma esplorazione: capace di spaziare con raro equilibrio tra classicismo e sperimentazione, tra rigore filologico e innovazione drammaturgica, sempre con uno sguardo lungimirante verso i giovani talenti e le nuove frontiere dell’interpretazione.