A Piazza Mercato "La Notte di San Giovanni" con 100 giovani artisti Lunedì 22 giugno al Decumano del Mare

Lunedì 22 giugno, a partire dalle ore 20.00, si terrà una serata dedicata alla musica, alla danza e, soprattutto, ai giovani talenti emergenti. Protagonisti saranno gli allievi delle scuole di danza Star Dance, diretta da Anna Luongo, e Balletto Classico Campano, diretto da Carla Borriello, insieme agli allievi della NAP Academy, diretti dal Maestro Carlo Morelli. A presentare la serata sarà Lorenza Colace.

«Una festa dedicata ai giovani - spiegano Gianfranco Wurzburger e Giuseppe De Stefano, rispettivamente presidente di Asso.Gio.Ca. e segretario generale della Fondazione di Comunità del Centro Storico, che, insieme al Forum Promozione del Territorio Mercato-Orefici, hanno promosso l’evento - che intende valorizzare la danza e la musica in una delle piazze più belle di Napoli, nell’ambito del triduo dedicato a San Giovanni».

L’iniziativa rientra nel progetto “Napoli Città della Musica” del Comune di Napoli, che punta a mettere a sistema, valorizzare e internazionalizzare la creatività musicale partenopea e le sue professionalità, riscoprendo e promuovendo nuovi talenti.

La vigilia del 24 giugno si celebrava, infatti, in Piazza Mercato la festa di San Giovanni a Mare, presso l’omonima chiesa. La ricorrenza trae origine da un motivo religioso: il ricordo del Battesimo di Gesù nel fiume Giordano.

Con questa iniziativa si intende ripercorrere l’antica tradizione della festa di San Giovanni, valorizzando le capacità artistiche e musicali dei giovani della città.

Quest’anno sono previsti due momenti principali: il primo il 22 giugno, con lo spettacolo in Piazza Mercato; il secondo il 24 giugno, con la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa di San Giovanni a Mare, presieduta dai parroci del territorio, don Alessandro Overa e don Francesco De Luca.

Per lo spettacolo del 22 giugno è prevista la prenotazione obbligatoria con ingresso gratuito, compilando il modulo disponibile al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6wZOkeoaAJ1nqUrwLTV1v4MCMWsVsSXBNlrEw5Rgsaa-vbA/viewform?usp=publish-editor