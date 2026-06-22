Notte al Museo: il camping scientifico che fa sognare i bambini torna il 26 Città della Scienza accoglie i bambini per una piccola avventura serale al museo

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna “Notte al Museo” venerdì 26 giugno e si rinnova come un’occasione unica per accompagnare bambini e bambine in una piccola avventura collettiva, fatta di laboratori, attività esperienziali e momenti di gioco, in un contesto stimolante e rassicurante.

Durante la serata, i partecipanti vivranno il museo, il planetario e, tempo permettendo, anche il giardino, guidati da animatori scientifici qualificati che li accompagneranno in un percorso costruito per unire curiosità, partecipazione e apprendimento. L’obiettivo è offrire ai bambini un’esperienza capace di far nascere emozione e conoscenza insieme, attraverso una dimensione ludica che rende la scienza accessibile, coinvolgente e divertente.

Una Notte al Museo a Città della Scienza

Il programma prevede anche il Live Show nel Planetario dedicato alla vita e alla morte di una stella, un viaggio affascinante tra le costellazioni più famose e le tappe fondamentali dell’evoluzione stellare, raccontato in modo suggestivo e adatto ai più piccoli. A rendere ancora più speciale la notte ci penseranno una cena in compagnia, il sacco a pelo sotto la grande cupola stellata e una colazione al risveglio sotto la Via Lattea, per un’esperienza che unisce l’incanto dell’astronomia alla gioia dello stare insieme.

Pensata per bambine e bambini dai 5 agli 11 anni, la “Notte al Museo” si svolgerà con arrivo alle ore 20:00 e ritiro alle ore 07:45: l’iniziativa conferma la vocazione di Città della Scienza a proporre attività di divulgazione capaci di parlare alle famiglie e ai più piccoli con un linguaggio semplice, emozionante e partecipato, trasformando ogni appuntamento in un’occasione di crescita, scoperta e condivisione