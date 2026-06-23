Napoli, teologi e giuristi a confronto sulla prima enciclica di Papa Leone XIV La Fondazione Centesimus Annus a confronto su "Magnifica Humanitas"

Qual è il ruolo del laicato cattolico di fronte alle grandi sfide del mondo contemporaneo? È l'interrogativo attorno al quale teologi, accademici, giuristi e intellettuali si ritroveranno a discutere a Napoli, in occasione del convegno dal titolo "La vocazione dei laici nella Chiesa di oggi, a partire da «Magnifica Humanitas»". L'appuntamento è fissato per domani, mercoledì 24 giugno, alle ore 17.30, nella cornice di Palazzo San Teodoro (via Riviera di Chiaia 281). L'evento è promosso dalla Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice, in stretta sinergia con la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (PFTIM).

Un "cambiamento d'epoca" ispirato dal Pontefice

Il dibattito prenderà le mosse dalla prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, un testo che sta stimolando una profonda riflessione dentro e fuori le mura ecclesiastiche sul modo in cui i credenti vivono e interpretano la propria fede nel tessuto sociale, politico ed economico.

«Siamo di fronte ad un cambiamento d’epoca che questa prima enciclica del Santo Padre Leone XIV analizza con illuminata sapienza», ha dichiarato il Preside della PFTIM, Don Francesco Asti, anticipando i temi dell'incontro. «Le sfide che attendono la Chiesa richiedono laici pronti ad essere testimoni coraggiosi per incarnare l’amore di Dio nella trama concreta della storia».

I protagonisti del dibattito

L'incontro si aprirà con i saluti istituzionali dell’avvocato Fulvio Merlino, referente del chapter di Napoli per la Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice, che farà da introduzione ai lavori. A seguire, il tavolo dei relatori vedrà un dialogo a più voci tra esponenti del mondo accademico, giuridico e teologico: Raffaele Cananzi e Roberto Dante Cogliandro si confronteranno direttamente con le tesi dell'enciclica; Don Francesco Asti, Preside della PFTIM; Francesco Del Pizzo, docente presso la medesima Facoltà Teologica; Paolo del Vecchio, Avvocato dello Stato; Sebastiano Maffettone, filosofo e docente dell’Università LUISS.

L'evento rappresenta un momento di forte rilevanza culturale per il capoluogo campano, offrendo una piattaforma di dialogo aperta tra l'analisi teologica e l'impegno civile del laicato nella società moderna.