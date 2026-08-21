Città della Scienza, il 22-23 agosto la fisica svela la magia del magnetismo Città della Scienza accoglie famiglie, turisti e appassionati per un’esperienza interattiva

L’estate a Napoli si accende di curiosità e stupore grazie a Città della Scienza, che per tutta la bella stagione si conferma un luogo vivo, inclusivo e molto stimolante per chi desidera guardare il mondo con occhi nuovi.

Dal martedì alla domenica, dalle ore 10:00 alle 16:00, il polo scientifico apre le sue porte a residenti e viaggiatori di ogni generazione, trasformando l’apprendimento in un gioco appassionante fatto di interattività, emozioni e scoperte condivise.

Città della Scienza a Napoli: cosa offre

Il percorso espositivo regala continue suggestioni: dalla vastità dell'universo esplorabile sotto la cupola del Planetario attraverso spettacoli live e video, all'affascinante micromondo degli artropodi con la mostra Insetti & Co.

Fiore all'occhiello dell'offerta è Corporea, il primo museo interattivo in Europa dedicato all'anatomia umana, dove i segreti del corpo e della vita vengono svelati anche grazie alla speciale guida del robot umanoide Aphel, capace di incantare grandi e piccoli.

Città della Scienza: gli eventi per il 22 e 23 agosto

La programmazione si arricchisce ulteriormente nel fine settimana del 22 e 23 agosto 2026, con le doppie repliche del science show sul magnetismo in programma alle ore 11:30 e alle 14:30 intitolato “La magia che la fisica sa spiegare”. L’appuntamento sarà un viaggio coinvolgente alla scoperta del magnetismo, quella forza invisibile ma potentissima che ci circonda costantemente e che la fisica sa spiegare con il fascino di una vera magia.

Il pubblico sarà accompagnato in un percorso nel tempo, partendo dalle intuizioni dell’antica Grecia fino alle frontiere tecnologiche dei moderni treni a levitazione. Attraverso prove pratiche con bussole e calamite, si comprenderà come gli animali riescano a orientarsi senza l'ausilio di alcun GPS e come le note musicali prendano vita all'interno delle nostre casse acustiche, regalando a tutti l'emozione di toccare con mano i misteri della natura.