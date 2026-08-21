IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il vecchio equivoco Tutte le squadre di vertice hanno comprato a tutto spiano, il Napoli lo ha fatto col contagocce...

Non credete a chi parla di mercato italiano bloccato. Mentre tutte le squadre di vertice hanno comprato, infatti, a tutto spiano, il Napoli lo ha fatto col contagocce. Una goccia, due (si dice). E poi? Basta. Il bicchiere rimane vuoto, come pure la sete. Così per il Genoa si comincia a parlare di soluzioni già viste o improvvisate. Su tutte quella di Mathias Olivera nella coppia centrale di una difesa a 4 oppure braccetto di sinistra di una difesa a 3. Insomma, si torna all'antico e, vedrete, in terra ligure, sarà 3-5-1-1. Se così fosse, si ricadrà nel vecchio equivoco delle inutili ali e di una soluzione tattica che non le prevede o le mortifica.