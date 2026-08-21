Genoa-Napoli, domani la prima di Allegri: la probabile formazione degli azzurri Quattro assenti per il Napoli nella prima partita: alle 14:00 la conferenza stampa di Allegri

Il Napoli aprirà le danze per questa nuova Serie A domani alle ore 20:45 contro il Genoa allo Stadio Marassi. Una prima sfida in trasferta per Allegri contro mister Daniele De Rossi. Il tecnico del Napoli parlerà oggi alle 14:00 in conferenza stampa proprio per presentare la sfida e raccontare il lavoro svolto tra Dimaro e Castel di Sangro.

Massimiliano Allegri dovrà rinunciare a 4 azzurri: Buongiorno, Marianucci, Neres e Beukema non saranno infatti convocabili per la partita causa infortunio. Gli ultimi due, però, contano di recuperare per la sfida contro il Como.

Genoa-Napoli: quale sarà il primo 11 di Allegri?

Questa mattina a Castel Volturno si terrà una seduta di allenamento e poi a seguire la conferenza stampa del tecnico azzurro. Per quanto riguarda, invece, la probabile formazione del Napoli, Allegri ha già in mente il suo disegno tattico per la gara contro il Genoa. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, tra i pali ci sarà Alex Meret, preferito a Milinkovic-Savic.

In difesa sono in questo momento in vantaggio Di Lorenzo ed Olivera sulle fasce con Rrahmani e Rafa Marin centrali. Per il centrocampo si riparte dalla formazione schierata nell'ultima amichevole di Castel di Sangro: Anguissa, Lobotka e McTominay. Per De Bruyne panchina, considerato il rientro tardivo a causa del Mondiale. Chiude l'assetto del Napoli il tridente composto da Politano, Hojlund ed Alisson.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Alisson. All. Allegri