SSC Napoli, rinnovo Anguissa: ecco quando si tratterà con il calciatore Il Napoli ha le idee chiare su Anguissa: fissata la data per chiudere sul rinnovo

Il Napoli non apre alla cessione per Frank Zambo Anguissa. Come detto già dal direttore sportivo Giovanni Manna in conferenza stampa a Dimaro, il camerunense è al centro del progetto azzurro e, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2027, il club non ha intenzione di cederlo. Con il calciatore, infatti, si tratterà per il rinnovo di contratto.

Anguissa è oggetto di interessamenti da parte dell'Atalanta, come confermato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, ma il centrocampista in questa stagione resterà al Napoli.

Rinnovo Anguissa: le ultime in casa Napoli

Secondo quanto racconta il quotidiano, non ci saranno novità nei prossimi giorni. Il Napoli ed Anguissa, infatti, si siederanno di comune accordo per discutere il rinnovo di contratto al termine di questa sessione estiva di calciomercato. Sarà dunque un tema centrale nelle prime settimane di settembre.

Il Napoli al momento è concentrato su piccoli movimenti in uscita che servono a liberare spazio. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, ci sarabbero in questo momento interessamenti del Frosinone per Cheddira (3,5 milioni), del Cagliari per Mazzocchi e del Monza per Ngonge.