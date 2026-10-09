Napoli, gli eventi per i più piccoli di Città della Scienza aspettando Halloween Domenica 25 ottobre 2026 il Science Centre di Napoli propone un’esperienza originale per famiglie

Cosa accade quando il mondo di Pinocchio incontra le suggestioni di Halloween? Domenica 25 ottobre 2026, dalle 10.00 alle 16.00, Città della Scienza invita bambini, ragazzi e genitori a esplorare il delicato confine tra magia e realtà. Attraverso un articolato itinerario di laboratori, esperimenti e spettacoli, fenomeni che all'apparenza sembrano prodigiosi riveleranno la loro spiegazione scientifica, trasformando ciò che spaventa o riserva mistero in un’inattesa occasione di scoperta.

L’appuntamento si inserisce nel Kid Pass Tour Iconico, la rassegna nazionale che seleziona i principali luoghi della cultura dedicati alle famiglie: dopo aver fatto tappa a Milano, Venezia, Trento e Roma, il Tour farà sosta a Napoli.

Pinocchio 4.0 a Napoli: gli eventi

La giornata rientra inoltre nei Weekend di Pinocchio, realizzati nell’ambito del progetto “Pinocchio 4.0 – Scienza, Robotica e Intelligenza Artificiale tra immaginazione e futuro”, sostenuto dalla Regione Campania a valere sulle risorse dell'Avviso Pubblico per la promozione culturale 2026. Prendendo spunto dalle avventure del celebre racconto di Carlo Collodi — dalle ombre del bosco all’incontro con il Pescecane —, le neuroscienze guidano i visitatori alla comprensione del cervello, dell'empatia e dei meccanismi che regolano le nostre emozioni.

Le attività della giornata si snodano in un percorso pensato per accompagnare le diverse fasi della crescita. I più piccoli, da zero a due anni, troveranno uno spazio morbido, accogliente e sensoriale per esplorare forme, colori e materiali in totale libertà. I bambini dai tre ai sei anni affronteranno un viaggio emozionale con l'attività “Dov’è Pinocchio?” esploreranno l'anatomia umana in Mani scheletriche e daranno sfogo alla creatività delle maschere nel Paese dei Balocchi.

Per la fascia dai sette ai dieci anni, La pozione della Fata Scienziata rivelerà i segreti delle reazioni chimiche e della materia, mentre Un grillo nel buio condurrà i giovani partecipanti ad osservare da vicino l'affascinante mondo degli insetti. I ragazzi dagli undici ai tredici anni potranno invece mettersi alla prova con Strana-mente, un'esperienza dedicata alle percezioni visive e alle illusioni della mente, oltre ad approfondire l'anatomia comparata dei pipistrelli attraverso il laboratorio Bat-skeleton. Una speciale menzione merita la Stanza buia, proposta in collaborazione con Le Nuvole Scienza, un percorso sensoriale al buio dove riscoprire il mondo circostante attraverso l'udito, il tatto e l'olfatto.

Halloween in anticipo a Città della Scienza

Ad arricchire il programma non mancheranno le incursioni dell'animazione su trampoli, le postazioni trucca-bimbi e due attesi appuntamenti di scena: il science show Scary Bugs in due repliche, e lo spettacolo speciale Prof. Pietrosky nel Paese dei Balocchi… da paura! di Pietro Olla per CircoScienze, previsto alle ore 13.00 in Sala Newton. Nel corso della giornata rimarranno inoltre liberamente fruibili il Museo Interattivo del Corpo Umano Corporea, la mostra Insetti & Co., la nuova esposizione "FISICA… vietato non toccare" e le proiezioni e gli spettacoli del Planetario. Le attività di Aspettando Halloween sono in programma dalle 10.00 alle 16.00; Science Centre aperto dalle 9 alle 17.