Via i rifiuti da via Vaticale, il sindaco esulta Soddisfazione per la bonifica della strada tra i comuni di Qualiano, Villaricca e Giugliano

«Finalmente siamo riusciti a ripulire anche l’ultimo angolino del territorio, quello nascosto e che non porta gloria, ma solo civiltà e decoro, per chi ci vive e transita ogni giorno. Ora è necessaria la collaborazione dei residenti affinché ci aiutino a vigilare ed a scongiurare abbandoni selvaggi. Per quanto fortemente presenti sul territorio, le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale, non possono essere dappertutto. Se i cittadini ci danno una mano anche agli incivili che scaricavano in questa strada si toglieranno il vizio di abbandonare i rifiuti»

Il sindaco Ludovico De Luca, non nasconde la soddisfazione nel commentare la radicale pulizia di via Vaticale, una stradina di confine divisa tra tre territori: Qualiano, Villaricca e Giugliano e che confluisce su via Ripuaria E purtroppo, come tutte le zone un po’ isolate, è stata anche il luogo prediletto dagli incivili per la pratica dell’abbandono selvaggio. Lungo il chilometro di stradina era stato abbandonato davvero di tutto, rifiuti speciali ed ingombranti di ogni specie, che conferivano alla zona davvero un’immagine incresciosa e le stesse foto scattate prima della rimozione raccontano più delle parole.

E’ stato il Comune di Qualiano in quanto proprietario ad occuparsi della rimozione straordinaria, che è terminata il giorno 14 dicembre. Ora la strada si presenta perfettamente pulita e per restare tale, i residenti della zona devono vigilare ed allertare il Comune o le altre figure preposte, laddove intercettano incivili a scaricare rifiuti ed ingombranti. Ricordiamo che ognuno dei Comuni, che affaccia su via Vaticale, è dotato di Isola Ecologica dove i cittadini possono conferire, civilmente, qualunque tipo di rifiuto.