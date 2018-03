Black-out elettrici dovuti ad un cavo tranciato Torna alla normalità la situazione a San Giuseppe Vesuviano

Il Servizio Urbanistica del Comune di San Giuseppe Vesuviano rende noto che, a seguito delle scrupolose verifiche effettuate, i disservizi dell’impianto di pubblica illuminazione che hanno interessato via Moscati, via Marciotti e parco Ambrosio, sono riconducibili ad un danno creato dai tecnici di società terze che, durante opere di scavo e manutenzione, hanno tranciato un cavo dell’impianto di pubblica illuminazione.



I sopralluoghi, già in atto da molti giorni, ieri pomeriggio, finalmente, hanno consentito ai tecnici dell’Ente di piazza Elena d’Aosta di individuare le cause del disservizio che ha tenuto al buio le predette strade.



Questa mattina, pertanto, i tecnici del Comune di San Giuseppe Vesuviano hanno immediatamente provveduto alla riparazione del cavo per ripristinare le idonee condizioni di illuminazione serale e di sicurezza della circolazione.