Qualiano, pronta a sfilare la tammurriata giuglianese Si rinnova l’appuntamento tradizionale con le paranze

Sabato 7 Aprile, a partire dalle ore 20,00 si rinnova la tradizione dei carri della “Tammurriata Giuglianese”, che in genere ha un appuntamento nel martedì dopo Pasqua.

Quest’anno per un inconveniente organizzativo, le paranze storiche ed i gruppi folcloristici, sono solo passate, ma non hanno fatto la rituale tappa a Qualiano, “deludendo” i fedeli alla Madonna dell’Arco. Per questo motivo l’Amministrazione nella persona dell’Assessore al ramo, Alessia Fioretto, unitamente al presidente Vincenzo Pennacchio, hanno promosso, per sabato l’atteso appuntamento con la cultura e la tradizione dei folcloristici carri, che carichi di luci e suoni, sfileranno nella strade di Qualiano.

L’appuntamento per la comunità di Qualiano è in via Rosselli, abituale punto di ritrovo, per iniziative che coinvolgono l’intera città. Canti, balli, musica delle tammorre, “le voci” delle paranze, illumineranno e riempiranno tutta Qualiano.

“Un modo, per sostenere le radici e le appartenenze al territorio. Questo appuntamento ha l’obiettivo di promuovere la "tammurriata giuglianese", coltivata dai nostri cugini, ma con radici e ramificazioni che uniscano il profano e la fede anche qui a Qualiano”, ricorda il sindaco Ludovico De Luca. Sabato sera allora tutti in piazza per l’appuntamento con la tradizione, la musica, il folclore. Foto dal Web (You Tube).