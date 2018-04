Qualiano: lunedì si asfaltano le strade L'annuncio del sindaco Ludovico De Luca

Questa volta tocca a via Verga ed a via Salvatore Di Giacomo. Il sindaco Ludovico De Luca: “In questi anni abbiamo riasfaltato tante strade, ora è la volta della zona intorno alla scuola “Santa Chiara”, che è molto trafficata e necessita di sicurezza”

Nuova pavimentazione stradale per via Verga e per via Salvatore Di Giacomo, che lunedì mattina saranno oggetto di intervento da parte del personale specializzato.

“Sono certo che qualcuno in malafede, anche in questo intervento leggerà qualcosa di elettorale, ma è solo normale amministrazione. In questi anni abbiamo riasfaltato tante strade, ora è la volta della zona intorno alla scuola elementare, che è molto trafficata e necessitava di una nuova pavimentazione stradale, per offrire maggiore sicurezza a chi le percorre.” Il sindaco Ludovico De Luca, annuncia l’intervento in programma lunedì 23 Aprile nella zona della scuola “Santa Chiara”, complesso che accoglie sia l’elementare, che la scuola dell’infanzia ed anche il Centro Anziani.

L’intervento mira ad una nuova pavimentazione stradale visto che le due vie sono state costellate di buche e rattoppi, ora si interviene radicalmente, su queste strade, che sono molto trafficate essendo di riferimento per la platea scolastica dell’Istituto Comprensivo “Di Giacomo-Santa Chiara”.

Per permettere a mezzi meccanici ed uomini di muoversi liberamente, un’ordinanza comunale vieta il parcheggio e la sosta sia in via Di Giacomo che in via Verga. Verrà “grattato”, prima il vecchio strato di asfalto e poi sarà steso un nuovo tappetino, che permetterà in pochissimo tempo di avere strade più belle. L’intervento che segue quelli già attuati sugli assi viari principali di Qualiano come via Campana, via Santa Maria a Cubito, via Ripuaria ed altre strade del centro, fa parte di un cronoprogramma di interventi teso a riasfaltare le strade che più di altre versano in condizioni pericolose per la circolazione.