Dall’Australia alla Reggia di Portici Per imparare la canzone napoletana, la Kambala School a lezione con i Maestri del San Carlo

Dall’Australia a Napoli per imparare la canzone napoletana. Le allieve del Coro e dell’Orchestra della Kambala School di Sidney - paragonabile per età e tipo di studi ad un nostro liceo musicale – sono state ospiti della Città Metropolitana nella Reggia di Portici per imparare le tecniche vocali e strumentali della canzone napoletana con i Maestri del San Carlo e per tenere dei concerti insieme ai ragazzi di alcune scuole partenopee, in un gemellaggio all’insegna della musica e della cultura.

Il progetto, promosso dalla Corale Vesuviana diretta da Mimmo Cozzolino, si è avvalso della collaborazione della ProLoco Hercvlanevm, del Forum Giovani Ercolano, degli artisti del Teatro San Carlo di Napoli, del Comune di Ercolano e della Città Metropolitana. Non solo tecnica, ma anche amore e passione.

La consigliera metropolitana delegata alla Cultura, Elena Coccia: “Questa è la scuola che ci piace, questa è la città che ci piace”.