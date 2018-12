Piste ciclabili in Campania, nuovo passo in avanti La giunta regionale della Campania approva il piano di interventi

La Giunta regionale ha approvato il Programma della Regione Campania per la progettazione e realizzazione di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina.

Le risorse, assegnate nell'ambito del Piano nazionale di sicurezza stradale, per un importo complessivo di 371.853,34 euro, finanzieranno interventi nei comuni di Acerra, Capaccio Paestum, Casal di Principe, Casalnuovo di Napoli, Frattamaggiore, Ischia, Marigliano e Nocera Inferiore.

"Si tratta di un ulteriore passo verso la mobilità sostenibile - dichiara il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli - che serve all'ambiente, alla salute e al benessere nelle nostre città. Creare sempre più piste ciclabili è un obiettivo che bisogna portare avanti con determinazione e contro ogni forma di pregiudizio o resistenza burocratica".