Bruciavano rifiuti: arrestati Li hanno beccati mentre versavano liquido infiammabile

Stavano dando fuoco ad un grosso cumulo di rifiuti nel cortile di un' impresa di traslochi ed avevano provocato una colonna di fumo che ha allertato i Carabinieri.

Mario N. di 36 anni, e Luigi B. di 63, già denunciati in passato, residenti nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, sono stati sorpresi dai militari a Barra.

I due versavano liquido infiammabile sui rifiuti prima di incendiarli.

I residui della combustione venivano poi stoccati in container metallici, la cui destinazione non è ancora stata accertata dai militari. Sono in corso accertamenti dell'ARPAC sulla natura dei rifiuti bruciati.